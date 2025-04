Marka Lime Crime to nasze niedawne odkrycie. Trafiłyśmy na nią zupełnie przypadkiem, przeglądając nasze ulubione ostatnio hashtagi: #glitter #highlighter #metallic. A co możemy na to poradzić, że im bardziej błyszczące tym ładniejsze?

Lime Crime to kalifornijska marka, która ma w swojej ofercie wyłącznie wegańskie kosmetyki. W regularnych kolekcjach znajdziecie przede wszystkim błyszczyki, pędzle i farby do włosów, ale pojawiają się również naklejki do paznokci, palety rozświetlaczy i cieni do powiek. Wszystko szalenie błyszczące i w zgodzie z holograficzno-jednorożcowymi trendami! Naszym hitem jest błyszczyk z drobinkami „Diamond Crushers" w odcieniu Gold Shift oraz rozświetlacze z kolekcji Mermaids.

Niektóre z produktów marki Lime Crime znajdziecie w pojedynczych polskich drogeriach internetowych, ale te najbardziej popularne kosmetyki, już dawno się wyprzedały. Na szczęście marka wysyła do Polski. Paczka kosztuje 11$, czyli około 35 złotych, a jeśli zamówisz produkty za ponad 20$, wysyłka jest za darmo. Dostawa trwa około 7 dni roboczych.