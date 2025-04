Mydło i żel antybakteryjny to, w dobie pandemii koronawirusa, produkty pierwszej potrzeby. Ale nie tylko - przydają się również spraye do dezynfekcji różnych powierzchni np. klawiatury komputera czy telefonu oraz środki do dezynfekcji ubrań.

Niestety, ceny większości produktów antybakteryjnych dostępnych w popularnych drogeriach i aptekach, poszły mocno do góry. Ale mamy dobrą wiadomość - do Lidla właśnie trafiła pełna oferta środków do dezynfekcji. W bardzo przystępnych cenach!

Środki dezynfekujące w Lidlu

Od poniedziałku, 20 kwietnia, oferta Lidl Polska poszerzy się o kolejne produkty do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Co pojawi się w ofercie?

płyn dezynfekujący do rąk z 70% alkoholem i gliceryną, cena 19,99 zł za 500 ml,

płyn dezynfekujący do powierzchni w spray'u z 73% alkoholem, cena 9,99 zł za 150 ml,

mydło antybakteryjne z ekstraktem z limonki Cien, cena 4,99 zł za 500 ml,

mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych, cena 25,99 za 5 l.

Oferta dostępna jest do środy, 22 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Od czwartku, 23 kwietnia, w ofercie dyskontu pojawią się również produkty do dezynfekcji ubrań oraz powierzchni.

dezynfekujący proszek do prania, cena 20,99 zł za 2,3 kg,

płyn do dezynfekcji powierzchni, cena 6,99 zł za 450 ml,

dezynfekujący płyn do prania kolorowych ubrań, cena 19,99 zł za 1,5l.

Oprócz tego Lidl zamierza umożliwić klientom profesjonalną dezynfekcję rąk przed wejściem do sklepu. W tym celu montuje już specjalne stacje dezynfekujące.

Jak używać żelu antybakteryjnego?

Żel antybakteryjny powinien pokryć całą powierzchnię dłoni. Wcieraj go w dłonie przez około pół minuty (pamiętaj o miejscach między palcami). Można go używać na 2 sposoby:

po tradycyjnym myciu rąk - pamiętaj jednak, że przez użyciem żelu dłonie muszą być dokładnie wysuszone ręcznikiem (woda rozcieńcza żel, co znacznie obniża jego skuteczność),

- pamiętaj jednak, że przez użyciem żelu dłonie muszą być dokładnie wysuszone ręcznikiem (woda rozcieńcza żel, co znacznie obniża jego skuteczność), zamiast tradycyjnego mycia rąk, gdy nie masz dostępu do wody. Pamiętaj, że żel nie wymaga spłukiwania.

Pamiętaj też, że żel antybakteryjny możesz niewielkim kosztem zrobić w domu.

