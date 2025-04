Kultowy kosmetyk, nowa formuła

Na wiosnę 2014 Les 4 Ombres od Chanel to nie tylko nowe odcienie, ale i nowa formuła. Teraz kultowe cienie są jeszcze delikatniejsze w dotyku, idealnie się rozprowadzają i co bardzo dla nas istotne - są bardziej trwałe. Rezultatem są jak zwykle najwyższej jakości cienie, w niezwykle ekspresyjnych i intensywnych kolorach.

Harmonia barw

Każda paleta jest efektem bardzo precyzyjnego doboru kolorów. Wszystkie odcienie muszą ze sobą idealnie współgrać, by stworzyć harmonijne i zachwycające wrażenie na oku.

W każdym Les 4 Ombres znajdziecie cztery kolory, w tym dwa kontrastujące odcienie - ciemny pozwalający na intensyfikowanie i rzeźbienie głębi wokół oka i drugi jasny, który ma efekt rozświetlający i tonujący barwy.

Idealna oprawa oka

W nowej kolekcji znalazło się aż 8 inspirujących palet, ale to nie wszystko. Znajdziecie tam też 3 kolory wodoodpornych tuszy do rzęs (w tym jeden w kolorze khaki!) oraz 4 odcienie kredek do oczu. Wszystkie kosmetyki i ich kolory są idealnym dopełnieniem barw zawartych w paletach. Przed wami pełna gama produktów, która pomoże wam wyczarować doskonały, uwodzicielski makijaż oczu.

Kolekcja Chanel Les 4 Ombres:

Palety do oczu Les 4 Ombres de Chanel

202 TISSÉ CAMÉLIA

224 TISSÉ RIVIERA - nasz hit!

204 TISSÉ VENDÔME

226 TISSÉ RIVOLI

208 TISSÉ GABRIELLE

228 TISSÉ CAMBON

214 TISSÉ MADEMOISELLE - nasz hit!

232 TISSÉ VÉNITIEN

Tusze do rzęs Le Volume de Chanel Waterproof

Czarny - 10 NOIR

Czekoladowy 20 BRUN

W odcieniu Khaki 30 VERT GRISÉ - nasz hit!

Kredki do oczu Stylo Yeux Waterproof Chanel

Szara 905 SMOKY GREY

Brązowoa 906 MARRON GLACÉ

Fioletowy 908 IRIS

Turkusowy909 BLEU METALLIQUE - nasz hit!

Makijażowe propozycje od Chanel na wiosnę 2014



Powyższe makijaże wykonano:

