Spis treści:

Reklama

Dzięki właściwościom rozjaśniającym i hamującym produkcję melaniny witamina C to kluczowy składnik aktywny w pielęgnacji skóry z przebarwieniami. Jednak to nie jedyna korzyść ze stosowania formuł z witaminą C. Jako silny antyoksydant, neutralizuje wolne rodniki, chroniąc skórę przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV, stresem czy smogiem. Jej działanie przeciwzapalne sprawia, że kosmetyki z witaminą C wspomagają walkę z trądzikiem. Dodatkowo, witamina C uszczelnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność, przeciwdziałając ich uszkodzeniu, a jej działanie stymulujące syntezę kolagenu i elastyny, czyni z niej sprzymierzeńca w walce o jędrną i gładką skórę – witamina C świetnie się sprawdza w kuracjach angi-aging.

fot. Mat. prasowe

Jego wyjątkowa formuła zawiera podwójną witaminę C: lipofilową i hydrofilową, która niweluje przebarwienia, zmniejsza widoczność zaczerwienień, poprawia poziom jędrności i elastyczności. Redukcja przebarwień i ujednolicenie kolorytu to także zasługa alfa-arbutyny i kwasu traneksamowego. Dodatek ekstraktu z lukrecji oraz z wąkrotki azjatyckiej wzmacnia barierę hydrolipidową, koi i łagodzi skórę.

Skuteczność działania serum potwierdzono badaniami aplikacyjnymi. U 95% badanych po 6 tygodniach regularnego stosowania serum zauważono zmniejszenie oznak hiperpigmentacji skóry i redukcję przebarwień. Dodatkowo w 95% przypadków stosowanie serum od MIYA zmniejszyło widoczność zaczerwienień i pajączków, poprawiając wygląd skóry naczynkowej.

BEAUTY.lab serum z witaminą C rozjaśniające przebarwienia to kosmetyk przebadane dermatologicznie i okulistycznie, bezpieczny nawet dla cery bardzo wrażliwej, naczynkowej, a także delikatnej skóry okolic oczu.

fot. Mat. prasowe

A co sądzą jego użytkowniczki?

„Najlepsze serum! Jestem posiadaczką przebarwień i to serum idealnie je rozjaśnia, w połączeniu z spf50, bo cały czas takie używam, działa cuda! Pięknie pachnie, ale działanie najważniejsze! Mój makijaż i spf idealnie współgrają z tym serum.” * – Kamaajlaxyz

„Najlepszy produkt na przebarwienia. Już po tygodniu stosowania widziałam efekty w redukcji przebarwień, rozświetla oraz wycisza zaczerwienienia. Najlepsze serum jakie dotychczas stosowałam na przebarwienia. Formuła delikatna,, szybko się wchłania pięknie pachnie.”* - Aleksandraaa98

*Recenzje z katalogu Kosmetyk Wszechczasów serwisu Wizaz.pl

Reklama

Materiał promocyjny marki MIYA