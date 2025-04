La Manicure to nowa, innowacyjna linia L'Oreal Paris, do pielęgnacji paznokci. Większość kobiet ma choć jedną z wielu dolegliwości, jakie mogą spotkać płytkę paznokcia. Najczęściej są to paznokcie łamliwe, ale także miękkie, pofałdowane, rozdwajające się czy pożółkłe.

L'Oreal stworzyło preparaty , które pomogą się z tymi problemami szybko i wygodnie uporać i to bez wizyty w specjalistycznym salonie! Oprócz aż 5 odżywek pielęgnacyjnych, w linii La Manicure znalazł się także szybkoschnący lakier nawierzchniowy, który sprawia, że domowy manicure jest jeszcze szybszy i wygodniejszy.

Naszym hitem jest La Manicure 7 in 1 Saviour, który zwalcza jednocześnie aż 7 problemów z paznokciami.



Poznajcie nową linię La Manicure: