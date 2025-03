Tajny produkt makijażu Kylie ujawniony. Nowy SKIN TINT BLURRING ELIXIR

Kylie Jenner, po sukcesie wyjątkowych produktów do makijażu ust, rozszerza gamę produktów do makijażu twarzy, wprowadzając Skin Tint Blurring Elixir. Ten lekki podkład o płynnej konsystencji doskonale wtapia się w skórę, oferując lekkie do średniego krycie oraz naturalne, niczym „druga skóra” wykończenie, które utrzymuje się do 12 godzin.