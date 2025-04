Rozświetlające kosmetyki ma w swojej ofercie niemal każda makijażowa marka. Stały się na tyle popularne, że większość kobiet nie wyobraża sobie bez niech codziennego makijażu. I nie ma się czemu dziwić, rozświetlacze nie tylko dodają skórze blasku, ale także korygują rysy i sprawiają, że buzia wygląda na zdrową i wypoczętą.

Wśród najchętniej kupowanych i kultowych już produktów jest rozświetlacz Diamond Bomb od Fenty Beauty. Klasyczna, prasowana wersja zamknięta jest w mieniącym się na perłowo pudełku z lusterkiem. Teraz rozświetlacz doczekał się nowej wersji, limitowanej edycji w formie śnieżnej kuli. Blask nadal jak milion dolarów!

Liquid Diamond Bomb od Fenty Beauty w Sephorze

To co go wyróżnia, to unikalna formuła, która jest lekka jak woda - rozświetlacz łatwo i szybko rozprowadza się na skórze i wysycha w mgnieniu oka, nie zostawiając na skórze nic poza brokatowym efektem 3D. Ten błysk naprawdę robi wrażenie!

Możesz nim podkreślić nie tylko kości policzkowe, ale także łuki brwiowe, łuk kupidyna i obojczyki. Niezastąpiony w konturowaniu twarzy, ale sprawdzi się także jako cień do powiek czy błyszczyk.

Taka wersja rozświetlacza ma jeszcze jedną zaletę - jego miniaturowe wymiary pozwalają go zabrać ze sobą zawsze i wszędzie. Liquid Diamond Bomb kosztuje 57,90 zł (regularna cena to 119,00 zł). Kupisz go w sklepie internetowym Sephora.

