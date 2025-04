Pierwszym krokiem, bez względu na rodzaj cery, jest oczyszczanie jej z pomocą produktu, który pozostawi ją czystą, nawilżoną i miękką. Tak właśnie działają żele myjące do twarzy marki Neutrogena – Clear & Defend, Oil Balancing i Refreshingly Clear.

Młoda skóra rządzi się swoimi prawami, a jednym z nich jest prawo do bycia nieidealną. Nieuregulowane wydzielanie sebum prowadzi do blokowania porów, to zaś przekłada się na ilość zaskórników, wągrów czy krostek. Choć warto pamiętać, że trądzik może pojawić się w każdym wieku(!) to bez wątpienia właśnie młode skóry są najbardziej narażone dla powstawanie niedoskonałości. Jak sobie z nimi radzić?

Podstawą pielęgnacji powinno być odpowiednie oczyszczenie – skuteczne i dogłębne, a jednocześnie delikatnie i niepowodujące podrażnień. Oczywiście skóra musi być czysta i zadbana każdego dnia, ale bez wątpienia we własnym domu łatwiej uniknąć zanieczyszczeń, niż w szkole, pracy czy po prostu na mieście.

A że jesień to czas powrotu do szkoły i na studia, początek zajęć, kursów i spotkań ze znajomymi, to prawidłowe oczyszczenie skóry każdego dnia urasta do rangi absolutnego pielęgnacyjnego must-have. W zależności od efektu na jakim zależy nam najbardziej, marka Neutrogena proponuje żele myjące w zależności od efektu jakiego oczekujemy.

Efekt OCZYSZCZONEJ skóry? Neutrogena Clear & Defend!

Neutrogena Clear & Defend Żel myjący do twarzy z unikalną technologią ClearDefend™ gwarantuje efekt czystej skóry bez wysuszenia. Zawarty w nim kwas salicylowy znany jest ze swoich doskonałych właściwości oczyszczających, a beztłuszczowa formuła produktu usuwa wypryski i zapobiega powstawaniu nowych.

Żel dba o naturalną równowagę skóry dla gładszej i bardziej oczyszczonej cery. Stworzony z myślą o skórach młodych i problematycznych, z powodzeniem może być stosowany nawet w przypadku wrażliwych, jeśli także wymagają dogłębnego oczyszczenia i odblokowania porów.

fot. materiały prasowe

Efekt MATOWEJ skóry? Neutrogena Oil Balancing!

Neutrogena Oil Balancing to żel oczyszczający do twarzy, który gwarantuje efekt matowej skóry. Beztłuszczowa formuła produktu delikatnie oczyszcza i natychmiast przywraca do równowagi wydzielanie sebum, zapewniając w ten sposób długotrwały efekt matujący.

Zawarte w żelu limonka i aloes znane są w kosmetyce z swoich właściwości w zakresie odblokowywania i zwężania porów, a niewidoczne pory to gładsza i naturalnie bardziej matowa cera. Kosmetyk dedykowany jest skórom tłustym, mającym problem z nadmiernym błyszczeniem się, aczkolwiek może być wykorzystywany także w pielęgnacji innych cer w celu dogłębnego oczyszczenia.

fot. materiały prasowe

Efekt ODŚWIEŻONEJ skóry? Neutrogena Refreshingly Clear!

Neutrogena® Refreshingly Clear to żel oczyszczający do twarzy z różowym grejpfrutem i witaminą C. Składniki te gwarantują lepiej oczyszczoną, a co za tym idzie bardziej rozświetloną cerę.

Produkt delikatnie oczyszcza i zapobiega pojawianiu się wągrów i zaskórników bez przesuszania skóry, a cytrusowy aromat pobudza zmysły i daje uczucie przyjemnego odświeżenia. Żel idealnie sprawdzi się w przypadku cer z tendencją do powstawania niedoskonałości, które wymagają kosmetyku, który pomoże je skutecznie wyeliminować.

NEUTROGENA Clear & Defend Żel myjący do twarzy. Efekt oczyszczonej skóry. Cena: ok. 24,99 zł/200 ml

Neutrogena Oil Balancing Żel oczyszczający do twarzy. Efekt matowej skóry. Cena: ok. 18,99 zł/200 ml

NEUTROGENA Refreshingly Clear Żel oczyszczający do twarzy. Efekt odświeżonej skóry. Cena: ok. 18,99 zł/200 ml