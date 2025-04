Dłonie zdradzają wiele naszych tajemnic. Czasami wiek, niekiedy zawód, a na pewno pielęgnacyjne nawyki. Nie zawsze dobre, bo o ile troska o skórę ciała to dla wielu rutyna, to już dbanie o skórę rąk bywa częściej okazjonalne.

Tymczasem dobrze dobrany krem do rąk potrzebuje dosłownie chwili, by zadbać o odpowiedni poziom nawilżenia skóry, zregenerować ją i zabezpieczyć na wiele godzin. Oto kultowe kremy do rąk Neutrogena – można wybrać jeden lub stosować je na zmianę w odpowiedzi na konkretne potrzeby dłoni w danej chwili.

Skóra dłoni starzeje się nawet o 10 lat szybciej niż na innych partiach ciała, a co dekadę traci 3 procent swojej elastyczności. Już te argumenty wystarczą, by regularna pielęgnacja rąk stała się częścią codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

A gdy dodamy fakt, że wyróżnia ją minimalna ilość tkanki podskórnej, przez co cechuje się szczególną delikatnością i wrażliwością, już wiadomo, że ta pielęgnacja powinna być odpowiednio przemyślana.

Krem, bo oczywiście to on jest podstawą troski o skórę dłoni, powinien być dostosowany do jej aktualnych potrzeb. Gdy wymagają intensywniejszej pomocy, warto lekkie formuły zamienić na te bardziej skoncentrowane, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym pamiętać o regularnej aplikacji.

Oto 5 kremów do rąk marki Neutrogena, które szybko, skutecznie i komfortowo zadbają o nawet najbardziej suchą, spierzchniętą i podrażnioną skórę, a tę bezproblemową pomogą utrzymać w doskonałej kondycji.

Neutrogena Formuła Norweska Fast Absorbing

To szybko wchłaniający się krem do rąk, który natychmiast nawilża skórę sprawiając, że odzyskuje ona miękkość i elastyczność. Krem ma lekką, nietłustą konsystencję, dzięki czemu szybko się wchłania, przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.

Już odrobina tej wzbogaconej gliceryną formuły chroni nawet bardzo suche, spierzchnięte dłonie. Jest to możliwe, ponieważ kosmetyki opatrzone logiem Neutrogena Formuła Norweska przenikają przez zewnętrzną powłokę warstwy rogowej naskórka, zapewniając skórze nie tylko skuteczne nawilżenie, ale także regenerację.

Neutrogena Formuła Norweska Visibly Renew SPF 20

To doskonały krem do rąk do codziennego stosowania o wielokierunkowym działaniu z filtrem SPF 20. Z jednej strony zapewnia intensywne nawilżenie, z drugiej pomaga przywrócić jędrność skóry i zapobiega powstawaniu przebarwień.

Kosmetyk zawiera intensywne nawilżającą Formułę Norweską i aktywne minerały, które pomagają zwiększyć produkcję kolagenu w skórze, aby była elastyczna i wyglądała młodziej. Szybko wchłaniająca się konsystencja sprawia, że aplikacja kremu jest szybka i komfortowa.

Neutrogena Formuła Norweska Hand&Nail

Ten krem do rąk łączy bogactwo Formuły Norweskiej i pantenolu, aby w wyjątkowy sposób pielęgnować skórę dłoni i paznokci. Unikalna kompozycja składników aktywnych i gliceryny sprawia, że paznokcie są dwa razy mocniejsze, skórki miękkie, a skóra dogłębnie nawilżona.

Lekka konsystencja sprawia, ze krem szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu.

Neutrogena Formuła Norweska Skoncentrowany Krem Do Rąk

Teraz dostępny w specjalnej świątecznej odsłonie.

To natychmiastowa i trwała ulga nawet dla najbardziej suchej skóry dłoni. Wzbogacona gliceryną Formuła Norweska już od pierwszej aplikacji koi, łagodzi i chroni nawet mocno spierzchnięte dłonie, pozostawiając skórę widocznie bardziej miękką i gładszą.

Krem idealnie sprawdzi się w pielęgnacji dłoni regularnie narażonych na wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych. Kosmetyk jest bardzo wydajny - wystarcza na 300 aplikacji.

Neutrogena Formuła Norweska Bezzapachowy Skoncentrowany Krem Do Rąk

Teraz dostępny w specjalnej świątecznej odsłonie.

To idealny krem dla osób o dłoniach wymagających intensywnej regeneracji, którzy przy wyborze kosmetyków zwracają uwagę na kompozycję zapachową i wybierają produkty bezzapachowe.

Dzięki Formule Norweskiej krem skutecznie i dogłębnie nawilża, a także natychmiastowo przynosi ulgę nawet bardzo suchej i spierzchniętej skórze dłoni. Jest silnie skoncentrowany i wystarczy na ponad 200 zastosowań.

Cena: ok. 9,99 zł/75 ml

