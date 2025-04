Na sklepowych półkach bez problemu można znaleźć kosmetyki do makijażu, które zdobyły miano kultowych. Niektóre są na rynku od wielu lat np. tusz do rzęs 2000 Calorie Max Factor, a inne zdobyły popularność bardzo szybko np. korektor do twarzy Camouflage Catrice - zna go każda kobieta, która choć trochę interesująca się kolorówką.

Jakie inne kosmetyki znalazły się na naszej liście? Koniecznie zajrzyj do galerii i przekonaj się sama. Kilka propozycji z pewnością cię zaskoczy!

Kultowe kosmetyki do makijażu!

Najtańszy kosmetyk kosztuje 11,90 zł, a najdroższy 255 zł i łączy je jedna cecha - są znakomite. Dlatego nie ma sensu dzielić kosmetyków na tanie i drogie, a jedynie na dobre i takie, które nie są warte swojej ceny.

Nawet nie masz pojęcia, ile razy kupiłyśmy szminkę, cienie do powiek czy podkład, za które zapłaciłyśmy spore pieniądze. Widziałyśmy te produkty w reklamie telewizyjnej lub polecała je nasza ulubiona aktorka. Niestety okazywało się, że wymarzony kosmetyk okazywał się przysłowiowym bublem i szybko lądował w koszu.

Zajmujemy się tym na co dzień i teoretycznie powinnyśmy wiedzieć, co wybrać. Jednak jesteśmy też kobietami, które lubią ładne opakowania i nie są odporne na chwyty marketingowe, tak samo jak ty. Dlatego stworzyłyśmy listę kultowych kosmetyków do makijażu, które nie mają sobie równych. W zestawieniu znajdziesz m.in. szminkę do ust, podkład, bazę pod makijaż, róż do policzków i korektor pod oczy, które cię nie zawiodą.

