Wybór perfum o długiej trwałości to kluczowa kwestia dla wielu miłośników zapachów. Trwałe zapachy to te, które pozostają na skórze przez długie godziny, zachowując swoją początkową intensywność i charakter. Możesz sugerować oznaczeniami na perfumach albo opiniami bliskich, znajomych czy użytkowników sieci. Poniższe propozycje na pewno cię nie zawiodą!

My Way Intense od Giorgio Armani to intensywniejsza wersja klasycznego My Way, wzbogacona o głębsze nuty kwiatowe i orientalne oraz oryginalne połączenie jaśminu i wanilii. Zapach ten wyróżnia się ponadprzeciętną trwałością i eleganckim charakterem.

Nuty otwierające to kwiat pomarańczy i bergamotka.

W sercu znajduje się indyjski jaśmin, który podkreśla zmysłowość zapachu.

Baza to wanilia i drzewo sandałowe, zapewniające ciepło i długotrwałość.

Idealny dla kobiet ceniących elegancję i intensywność zapachu. Może być jednak zbyt ciężki na letnie dni. Jest za to wyjątkowo trwały i elegancki. Wspaniale komponuje się z wieczorowymi stylizacjami.

Cena: ok. 300 zł za 30 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: Giorgio Armani My Way Intense/mat. prasowe

Perfumy Bi-Es znajdziesz w wielu drogeriach, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Love Affair to elegancka kompozycja łącząca klasykę z nowoczesnością. Perfumy te cechują się wyraźną trwałością, dzięki czemu idealnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Zapach otwierają świeże nuty owocowe, które nadają lekkości.

W sercu dominuje klasyczna róża, podkreślająca kobiecość.

Baza to ciepłe, otulające akordy drzewne, które gwarantują długotrwałość.

Idealny na każdą porę roku, ale może nie pasować do osób preferujących wyłącznie świeże, cytrusowe zapachy. Ma za to świetny stosunek jakości do ceny.

Cena: ok. 30 zł za 100 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: Bi-es Love Affair/mat. prasowe

Good Girl Supreme to wyjątkowa kompozycja zapachowa, łącząca orientalne nuty z kwiatową świeżością. Jest to intensywnie trwały zapach, który wyróżnia się niepowtarzalnym charakterem i głębią.

Zapach otwierają owocowe nuty czerwonej porzeczki.

Serce kompozycji to jaśmin wielkolistny, dodający zmysłowej elegancji.

Baza składa się z ciepłego bobu tonka i wetywerii, które zapewniają niezwykłą trwałość.

Polecany na wieczorne wyjścia i specjalne okazje, ale nie sprawdzi się u osób preferujących lekkie, świeże zapachy. Długotrwała kompozycja o głębokim i eleganckim charakterze, a do tego luksusowy flakon w kształcie szpilki - to niemal synonim luksusu. Zapach będzie idealny na chłodniejsze dni.

Cena: ok. 320 zł za 30 ml (w promocji często za ok. 200)

fot. Które perfumy są najtrwalsze/mat. prasowe

Rare Onyx od Avon to intensywny zapach kwiatowo-bursztynowy, który przyciąga uwagę swoją tajemniczością i niezwykłą trwałością.

Otwiera się nutami głębokiego bursztynu.

W sercu dominują akordy jaśminu i zmysłowego piżma.

Baza składa się z ciepłego drzewa sandałowego, które nadaje perfumom długotrwałość.

Idealny dla osób lubiących mocne, eleganckie zapachy. Jest elegancki, tajemniczy i ma swój niepowtarzalny charakter. To świetny wybór na wieczorne wyjścia.

Cena: ok. 36 zł za 50 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: Avon Rare Onyx/mat. prasowe

Fleur de Femme od La Rive to romantyczny i zmysłowy zapach, który łączy w sobie bogactwo kwiatowych i owocowych akordów. Jest niezwykle trwały i doskonale sprawdzi się na każdą okazję.

Nuty otwierające to soczyste owoce i kwiatowe akordy.

W sercu kompozycji dominuje jaśmin i róża.

Baza składa się z wanilii i drzewa sandałowego, które nadają zapachowi ciepła i głębi.

Ten elegancki i trwały zapach ma doskonały stosunek jakości do ceny. Będzie idealny na dzień i wieczór.

Cena: ok. 30 zł za 90 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: La Rive Fleur de Femme/mat. prasowe

Nude Bouquet od Zara to kwiatowy zapach, który urzeka swoją subtelnością i niezwykłą trwałością. Jest doskonałym wyborem dla kobiet ceniących elegancję i delikatność.

Główną nutą jest jaśmin, który nadaje perfumom zmysłowy charakter.

W sercu zapachu dominują nuty kwiatowe i drzewne.

Baza to ciepłe akordy bursztynu i drzewa sandałowego, które zapewniają długotrwałość.

Delikatny, elegancki zapach będzie idealny na wiosnę i lato. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

Cena: 89,90 zł za 100 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: Zara Nude Bouquet/mat. prasowe

Ayurweda od Tesori d'Oriente to orientalny zapach inspirowany starożytną filozofią Ajurwedy. To unikalna kompozycja, która zapewnia głębię i niezwykłą trwałość.

Nuty otwierające to ciepłe akordy przyprawowe.

W sercu zapachu dominuje róża damasceńska, nadająca perfumom luksusowego charakteru.

Baza to drzewo sandałowe i paczula, które nadają kompozycji długowieczność.

Polecany dla osób lubiących orientalne, otulające zapachy. Może być zbyt intensywny na gorące dni. Jest za to bardzo trwały i ma głęboki charakter. Doskonały jako perfumy na zimę i późną jesień.

Cena: ok. 30 zł za 100 ml

fot. Które perfumy są najtrwalsze: Tesori d'Oriente Ayurweda/mat. prasowe

