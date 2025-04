Zdaniem specjalistów, kremy z filtrami mineralnymi są o wiele bezpieczniejsze (a tak samo skuteczne) niż kremy z filtrami chemicznymi. Dlaczego? Przede wszystkim nie wchłaniają się przez skórę (tak, jak w przypadku tych chemicznych), tylko pozostają na jej powierzchni.

Reklama

Mimo to, działanie filtrów mineralnych jest bardzo podobne do filtrów chemicznych. Do niedawna uważano, że tworzą jedynie na powierzchni skóry warstwę ochronną, która jak lustro odbija promienie słoneczne. Obecnie wiadomo już, że to tylko 5% ich możliwości. Tak naprawdę, ich 95% ich działania polega na absorpcji promieni UV i zamianie ich na ciepło.

Ich ogromną zaletą jest to, że chronią zarówno przed promieniowaniem UVB i UVA. Dodatkowo mają pochodzenie naturalne i nie podrażniają skóry.

Rodzaje filtrów mineralnych

Istnieją tylko 2 rodzaje filtrów mineralnych: dwutlenek tytanu (Titanium dioxide) i tlenek cynku (Zinc oxide). Oba chronią zarówno przed UVA, jak i przed UVB, chociaż tlenek cynku wykazuje lepsze zdolności ochronne przed UVA.

Najlepiej jest, gdy w kremie występują oba filtry, które wzajemnie się uzupełniają (nie oznacza to jednak, że sam dwutlenek tytanu jest mało skuteczny). Zawartość filtrów mineralnych w kremach sięga od 2 do 25% w zależności od tego, czy występują solo, czy w połączeniu z filtrami chemicznymi.

Jak stosować kremy z filtrem mineralnym?

Kremy z filtrami mineralnymi, z racji tego, że działają od razu, należy nakładać bezpośrednio przed wyjściem na słońce. Podobnie jak w przypadku filtrów chemicznych, należy ponawiać ich aplikację co 2-3 godziny (można częściej, ponieważ mają to do siebie, że szybciej niż te chemiczne się ścierają).

Skórę należy smarować równomiernie i obficie - zbyt mała ilość kremu obniża poziom ochrony przeciwsłonecznej. Krem z filtrem mineralnym należy zmywać wodą z płynem lub żelem do mycia, ale są takie, które zmyć o wiele trudniej - sięgnij wtedy po olejek do mycia twarzy, a dopiero później żel do mycia.

Zalety kremów z filtrami mineralnymi

Ich najważniejszą zaletą jest to, że są bardzo dobrze tolerowane przez skórę. Mogą ich używać osoby z wrażliwą i naczynkową skórą, a także tą skłonną do alergii i atopową. Można je stosować podczas kuracji witaminą A i kwasami oraz po zabiegach medycyny estetycznej. Nadają się również dla dzieci i niemowląt. To również doskonałe rozwiązanie dla tych z was, które mają stwierdzoną alergię na filtry chemiczne.

Niektóre kremy z filtrami mineralnymi zawierają mnóstwo innych, cennych składników - mogą z powodzeniem zastąpić klasyczny krem na dzień. Poza tym, zawarty w nich tlenek cynku działa antybakteryjnie i reguluje wydzielanie sebum. Jednak uwaga! Jeśli masz skórę wymagającą, skłonną do niedoskonałości - czytaj składy. W kremach z filtrami mineralnymi mogą pojawić się składniki, które zapychają pory, a tym samy powodują wysyp krostek (większość kremów zawiera minerały rozpuszczalne w tłuszczach, przez co kremy mają ciężką konsystencję).

I jeszcze jeden plus - kremy z filtrami mineralnymi są stabilne. Co to oznacza? Że nie tracą swoich właściwości pod wpływem promieniowania i z upływem czasu.

fot. iStock

Wady kremów z filtrami mineralnymi

Jeszcze niedawno jedną z największych wad kremów z filtrami mineralnymi było to, że bieliły skórę. Obecnie istnieją jednak już na tyle zaawansowane formuły, że nie ma z tym żadnego problemu - na rynku można znaleźć takie, które idealnie stapiają się z kolorem skóry i są niemal niewidoczne.

Kremy z filtrami mineralnymi nie są zbyt wydajne - trzeba jednorazowo nałożyć ich sporo i nie da się ich do końca wsmarować.

5 najlepszych kremów z filtrem mineralnym

Krem z filtrem mineralnym SPF 50, Avene

Krem zawiera oba filtry mineralne - Titanium dioxide i Zinc oxide. Jest bezzapachowy i wodoodporny. Ma konsystencję mleczka.

Cena: 65 zł za 100 ml

Krem z filtrem mineralnym Ultra UV Shield Sun Essence SPF 50, Frudia

Krem to ideał dla osób z suchą, odwodnioną skórą. Ma formę lekkiej esencji. Poza dwutlenkiem tytanu, zawiera potrójny kwasu hialuronowy oraz innowacyjny składnik - Natural Protector, które dogłębnie nawilżają i regenerują skórę.

Cena: 39 zł za 50 ml

Krem z filtrem mineralnym SPF 30, Lavera

Zawiera oba filtry mineralne. Jest wodoodporny. Krem ma lekką konsystencję i nadaje się dla każdego rodzaju skóry.

Cena: 56 zł za 50 ml

Krem z filtrem mineralnym Sun Secure SPF 50, SVR

Krem zawiera oba filtry mineralne. Poza tym działa antyoksydacyjnie oraz regeneruje DNA skóry. To, czym się wyróżnia to to, że działa również jak krem BB - jego cielisty kolor maskuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry.

Krem może być stosowany przez cały rok jako baza pod makijaż. Ma delikatny, pozbawiony alergenów zapach bez właściwości fotouczulających.

Cena: 72 zł za 50 ml

Krem z filtrem mineralnym SPF 30, Be The Shy Girl

Krem tuż po nałożeniu nieco bieli skórę, ale po chwili idealnie się z nią stapia. Nadaje się pod makijaż. Pięknie pachnie egzotycznymi owocami i plażą. W składzie, poza samymi filtrami, ma tarczycę bajkalską, która odmładza i regeneruje, witaminę E, która nawilża oraz betainę, która łagodzi i koi skórę.

Cena: 89 zł za 50 ml

Reklama

Więcej o kosmetykach:

5 najlepszych samoopalaczy do twarzy

Przyśpieszacz opalania - 9 najlepszych produktów