Krem Dermosan to dobrze znany fankom pielęgnacji twarzy krem z apteki. Od niedawna można go kupić również w Rossmannie. O tym, że warto go wypróbować, przekonuje w jednym z wywiadów sama Anja Rubik!

Krem Dermosan N+R w Rossmannie

Dermosan to uniwersalny krem na wiele problemów skórnych. Ma dość tłustą, ale jednocześnie lekką konsystencję, dzięki czemu świetnie rozprowadza się na twarzy i szybko wchłania. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed słońcem i przesuszeniem się skóry. Poza tym krem delikatnie natłuszcza, regeneruje naskórek oraz łagodzi wszelkie podrażnienia.

Działanie zawdzięcza witaminom A i E, które wykazują działanie regeneracyjne, przeciwzmarszczkowe i kojące, dzięki czemu skóra po miesiącu regularnego stosowania odzyskuje jędrność, gładkość i blask.

Krem nie zatyka porów, świetnie wygładza i zmiękcza oraz niweluje uczucie suchości i ściągnięcia. Jeśli masz suchą lub wrażliwą skórę, z powodzeniem możesz stosować go pod makijaż - uzyskasz piękny efekt rozświetlenia i promiennego wyglądu.

Krem świetnie sprawdza się również w zimowych miesiącach np. na nartach - doskonale chroni i regeneruje skórę.

Nadaje się do każdego rodzaju skóry, ale dedykowany jest przede wszystkim tej suchej, odwodnionej i podrażnionej. Sprawdzi się również przy pielęgnacji cery ze skłonnością do alergii. Krem nie podrażnia oczu.

Dermosan jest zapakowany w kartonik, a sam krem znajduje się w tubce, co sprawia, że aplikacja jest łatwa i higieniczna. Krem w regularnej cenie kosztuje 14,99 złotych. Teraz kupisz go za 11,49 złotych w drogeriach Rossmann.

Jak stosować krem Dermosan?

Dermosan N+R warto stosować 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Wystarczy odrobina kremu, aby pokryć całą twarz. Rano lepiej jest nakładać cienką warstwę - wtedy świetnie sprawdzi się pod makijaż (odczekaj jednak około 5 minut, aż całkowicie się wchłonie). Wieczorem można zaaplikować grubszą warstwę kremu, dla lepszej regeneracji.

Krem można również stosować na całe ciało - na suche łokcie i kolana - zmiękczy i nawilży skórę, a stosowany jako krem do rąk - ochroni, szczególnie w zimne miesiące.

