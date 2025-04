Krem z witaminą C to świetna propozycja dla zmęczonej, suchej skóry, której brakuje nie tylko nawilżenia, ale również odżywienia i blasku. Regularnie stosowany potrafi skutecznie zmniejszyć przebarwienia i wyrównać koloryt skóry, rozjaśnić ją i rozświetlić, a dodatkowo przeciwdziałać fotostarzeniu.

Reklama

Witamina C to jeden z najsilniejszych antyoksydantów stosowanych w kosmetyce. Co to oznacza? Że krem z witaminą C to zastrzyk energii dla skóry! W naszym zestawieniu znajdziesz 5 świetnych produktów w różnych kategoriach cenowych od 39,99 zł do 209 zł.

Krem z witaminą C Energy Boost Bielenda

Krem w swoim składzie, poza stabilną witaminą C, zawiera kwas ferulowy, który odmładza, wygładza i ujędrnia skórę nie powodując żadnych podrażnień oraz kompleks energetyzujący na bazie ekstraktu z żeń-szenia, karnityny i koenzymu Q10, które przywracają energię i witalność.

Krem przeznaczony jest dla cery z przebarwieniami, nierównym kolorytem i pierwszymi oznakami starzenia.

Cena: 64,99 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Krem z witaminą C Truth Ole Henriksen

Krem ma niezwykle lekką, beztłuszczową formułę, która rozświetla i nawilża skórę przez 24 godziny. Jego stabilne pochodne witaminy C i kwasu askorbinowego przeciwdziałają pierwszymi oznakom starzenia się skóry, a dodatek kwasu hialuronowego zapewnia jej odpowiednie nawilżenie.

W kremie znajdziesz również unikalny Truth Botanical Blend (ekstrakty z cytryny, dzikiej róży, jagód goji, rokitnika), które koją podrażnienia i wygładzają skórę.

Cena: 209 zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Krem z witaminą C Oblepikha C-berrica

Krem dodaje skórze blasku oraz redukuje oznaki zmęczenia i stresu. W jego składzie, poza rozświetlającą witaminą C, znajdziesz niacynamid, który wygładza i redukuje widoczność porów oraz organiczny olejek z rokitnika ałtajskiego, który nawilża skórę, stymuluje syntezę kolagenu i działa odżywczo.

Formuła kremu jest w 100% wegańska.

Cena: 39,99 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Krem z witaminą C C-Vit Sesderma

Krem przeznaczony jest przede wszystkim dla suchej, pozbawionej blasku skóry. Działa antyoksydacyjnie - spowalnia działanie wolnych rodników oraz wykazuje działanie odmładzające, dzięki zwiększeniu syntezy kolagenu.

Krem zawiera stabilną witaminę C, kompleks Antiox Booster Aystem na bazie ekstraktu z miłorzębu japońskiego, który neutralizuje działanie wolnych rodników.

Cena 115 zł. Do kupienia w aptekach i drogeriach internetowych.

Krem z witaminą C Vita C Plus Missha

Na koniec propozycja od koreańskiej marki Missha. Krem świetnie nawilża oraz rozświetla i rozjaśnia skórę, a do tego działa przeciwstarzeniowo - doskonale ukrywa i maskuje przebarwienia oraz zwiększa jędrność i elastyczność skóry.

Krem błyskawicznie się wchłania i idealnie nadaje pod makijaż.

Cena: 168 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Reklama

Więcej o pielęgnacji twarzy:

Najlepsze kremy z retinolem

Przegląd kremów z filtrem do twarzy