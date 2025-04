Mam chyba najgorszy rodzaj skóry - suchą ze skłonnością do błyszczenia. Jest bardzo ciężko znaleźć równowagę - nawilżyć, ale dodatkowo sprawić, że skóra za godzinę nie będzie się świeciła. Kosmetykiem, który mi tym pomaga jest bez wątpienia krem Hydrance Optimale Avene. Świetnie nawilża, ale jest bardzo lekki i mam wrażenie, że nawet delikatnie matuje skórę.

Krem Hydrance Optimale Avene - zapewnienia producenta



Krem Hydrance Optimale Légère przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji odwodnionej skóry. Zrównoważone połączenie składników nawilżających oraz lekkiej konsystencji produktu pozwala skutecznie przywrócić i utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia górnych warstw naskórka, a dodatkowo zapewnić matowe wykończenie. Zaś filtry przeciwsłoneczne SFP 20 zapewniają ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Krem Hydrance Optimale Avene - zalety



Bez wątpienia to jeden z najlepszych kremów do twarzy, jaki miała okazję używać - właśnie kończę 2 opakowanie. Kosmetyk świetnie nawilża, ale jest bardzo lekki i znakomicie się wchłania dlatego - używam go zawsze pod makijaż. Moja skóra niestety mam skłonności do błyszczenia, więc dodatkowy efekt matujący jest dla mnie wybawieniem - nie jest zbyt intensywny, wiec dla osób z tłustą skórą może być za słaby. Do tych wszystkich plusów muszę dodać jeszcze jeden - filtr przeciwsłoneczny. Dodatkowo krem jest bardzo wydajny - przy codziennym stosowaniu wystarcza na ok. 4 miesiące.

Krem Hydrance Optimale Avene - wady



Kosmetyk kosztuje ok. 83 zł. Pewnie wiele z was uzna, że to dużo, ale jestem przekonana, że zakochacie się w nim bez pamięci. Fajnie gdyby nakrętka nie była odkręcana, ale to tylko moje natręctwa.

