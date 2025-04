Krem CC poduszka powietrzna to nic innego, jak dobrze wszystkim znany krem CC, który łączy w sobie właściwości podkładu i kosmetyków pielęgnacyjnych, ale ukryty nie jak ten tradycyjny w tubce czy słoiczku, a w sprytnym opakowaniu.

I chociaż kremy koloryzujące w poduszeczce to żadna nowość - jednym z pierwszym był krem BB marki Erborian, to te najnowsze zyskały nieco inną technologię i zupełnie nowy aplikator (do tej pory była to zwykła gąbeczka, jak przy klasycznych pudrach). I w tym tkwi sekret jego popularności.

Jak działa krem CC poduszeczka powietrzna?

Krem CC łączy w sobie działanie kryjące podkładu z nawilżającym, rozjaśniającym i regulującym pracę gruczołów łojowych kremu i serum. Doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości takie jak przebarwienia, trądzik, rozszerzone pory czy blizny, a także neutralizuje zaczerwienienia i poprawia nierówny kolor skóry.

Kremem CC można budować efekt kamuflażu - jedna warstwa delikatnie rozświetla i wyrównuje koloryt, ale już 3 warstwy pozwalają osiągnąć pełne krycie przy nadal naturalnie i promiennie wyglądającej skórze.

Do kremu dołączony jest innowacyjny pędzel z gąbczastą nasadką w kształcie grzyba z unikalnymi wycięciami i otworami. Pędzel nie wchłania nadmiaru produktu, za to równomiernie i perfekcyjnie pokrywa całą twarz kremem.

Krem CC nadaje się do każdego rodzaju skóry - od suchej po tłustą. Nie zapycha porów, zapobiega wykwitom trądzikowym, a dzięki odmładzającej formule pozwala skórze przywrócić elastyczność i nawilżenie.

Makijaż wykonany kremem CC w nienagannym stanie wytrzymuje cały dzień (nawet do 18 godzin), a do tego jest wodoodporny i odporny na pot oraz ścieranie. Dużym plusem jest to, że zawiera (jak większość kosmetyków koreańskich) filtr SPF 20 chroniący przed promieniami UVA i UVB.

Krem dostępny jest w 2 kolorach: jasnym (chłodno-beżowym) i naturalnym (ciemniejszym beżowym).

Jak używać kremu CC poduszka powietrzna?

Krem ma lekką, nietłustą formułę niczym nie różniącą się od podkładu. Aby go wydobyć, należy za pomocą aplikatora delikatnie nacisnąć opakowanie w perforowanym miejscu. Na pędzlu pojawi się jedna doza kremu, która wystarczy na pokrycie całej twarzy.

Jeśli oczekujesz mocniejszego krycia, nałóż na twarz kolejną warstwę, w ten sam sposób. Pamiętaj, aby krem nakładać zawsze ruchem stemplującym - powinien idealnie stopić się ze skórą.

Krem CC poduszka powietrzna - cena i gdzie kupić?



Krem CC poduszka powietrzna kosztuje od 60 do 140 złotych w zależności od marki. Kupisz je w drogeriach internetowych z azjatyckimi kosmetykami.

