Kremy CC (Color Control) nazywane są następcami kremów BB. Ich głównym zadaniem jest kamuflowanie niedoskonałości i przebarwień, ale wykazują również działanie nawilżające i odżywcze.

Jednym z najpopularniejszych, dostępnych na wyciągnięcie ręki i jednocześnie dorównujących działaniem azjatyckim kosmetykom jest 123 Perfect CC Cream od marki Bourjois. Warto go przetestować właśnie teraz - w drogeriach Rossmann właśnie trwa mega promocja na makijaż. Kupisz go za 23,59 zł (jego regularna cena to 58,99 zł). Promocja trwa do 31 października 2020 i obowiązuje zarówno stacjonarnie jak i online.

Krem 123 Perfect CC Bourjois w mega promocji w Rossmannie

Krem 123 Perfect marki Bourjois, jak każdy krem CC, łączy w sobie właściwości kremu nawilżającego i podkładu. Od razu po zastosowaniu skóra staje się nawilżona i rozświetlona, a wszelkie niedoskonałości zamaskowane. Ideał?

Ma lekką, nietłustą konsystencję, która natychmiast się wchłania. W ciągu dnia zupełnie nie czuć jej na twarzy - krem kryje niedoskonałości bez efektu maski.

Formuła oparta jest na pigmentach o potrójnym działaniu korygującym:

brzoskwiniowy niweluje oznaki zmęczenia,

zielony kryje zaczerwienienia,

biały maskuje wszelkie przebarwienia.

Krem nie obciąża skóry i nie zapycha porów, nadaje się więc dla wszystkich rodzajów skór, nawet tej tłustej i mieszanej. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to produkt bardzo mocno kryjący - jeśli masz sporo niedoskonałości, sięgnij dodatkowo po korektor.

Krem najlepiej sprawdzi się podczas ciepłych miesięcy. I tu jeden mały minus - krem CC od Bourjois ma dość niski filtr słoneczny (SPF 15) - gdyby był na poziomie 30 SPF, byłoby idealnie.

Dostępny jest w 4 kolorach: 31 Ivory, 32 Light Beige, 33 Rose Beige, 34 Tan. Trzy z nich mają beżowo-żółte tony, wyjątkiem jest Rose Beige, w którym zdecydowanie więcej różowych pigmentów. Wszystkie doskonale dopasowują się do koloru cery i idealnie z nią stapiają.

Jak używać kremu CC?

Jeśli masz suchą, wrażliwą skórę zacznij od nałożenia ulubionego serum i kremu. Gdy kosmetyki pielęgnacyjne się wchłoną, nałóż krem CC palcami albo gąbką do makijażu delikatnie go wklepując.

zacznij od nałożenia ulubionego serum i kremu. Gdy kosmetyki pielęgnacyjne się wchłoną, nałóż krem CC palcami albo gąbką do makijażu delikatnie go wklepując. Jeśli masz skórę mieszaną lub tłustą, możesz pominąć krok z kremem na dzień. Po nałożeniu serum, nałóż krem CC na całą twarz. Jeśli są miejsca, które wymagają dodatkowego krycia, sięgnij po korektor.

