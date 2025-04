Są takie produkty, które nie potrzebują reklamy. Tak jest między innymi z azjatyckimi kremami BB. Wystarczy spróbować ich raz, żeby już nigdy nie chcieć wrócić do ciężkich, kryjących podkładów. Najpopularniejszymi kremami są te od koreańskiej marki Skin 79. Z pewnością je kojarzycie - to te w szerokich, kolorowych opakowaniach.

Kremy BB Skin 79 - kolory



Kremów BB marki Skin79 jest 7. Każdy kolor opakowania przypisany jest do innego rodzaju skóry, co oznacza, że ma inne właściwości. Co więcej, każdy nieco różni się odcieniem, choć każdy dopasowuje się (mniej lub bardziej) do odcienia skóry.

Rodzaje kremów BB Skin79:

Różowy - do cery mieszanej i tłustej, SPF 30, kolor różowy beż

Złoty - przeciwzmarszczkowy, SPF 30, kolor naturalny beż

Biały - do cery wrażliwej i problematycznej, SPF 45, kolor beżowo-różowy

Pomarańczowy - do skóry zmęczonej i przebarwieniami, SPF 50, kolor żółty beż

Zielony - do cery mieszanej i tłustej, SPF 30, kolor jasny beż

Fioletowy - do cery suchej i odwodnionej, SPF 40, kolor piaskowy

Brązowy - do ciemnych karnacji, SPF 50, kolor ciemnobeżowy

Krem BB Skin 79 - opinie

Wszystkie kremy Skin 79 mają działanie delikatnie rozjaśniające i przeciwzmarszczkowe. Europejki najbardziej pokochały krem pomarańczowy - ma świetny kolor i wysoką ochronę przed promieniami UV.

Zawiera aż 62 składniki, a ponad 20 z nich to substancje aktywne - nawilżające, natłuszczające, antyoksydacyjne i przeciwzmarszczkowe.

Jak nakładać krem BB?

Nie przesadzaj z ilością produktu - jeśli chcesz wzmocnić krycie, nałóż kolejno po sobie warstwy, a nie na raz zbyt dużą porcję kosmetyku Zawsze wklepuj krem, a nie rozsmarowywuj - krem lepiej się wchłonie, dzięki czemu uzyskasz bardziej naturalny efekt. Jeśli masz suchą skórę, przed nałożeniem kremu BB, nałóż standardowo krem na dzień. Jeśli masz skórę tłustą, zrezygnuj z kosmetyku podkładowego. Przy cerze mieszanej, testuj różne rozwiązania.

Krem BB Skin 79 - cena

Kremy dostępne są w dwóch wielkościach - 7ml i 40 ml. Małe opakowanie kosztuje 19,90 zł, a duże 99 zł. Na początek radzimy zainwestować w 2 czy 3 próbki, które najbardziej odpowiadają twoim potrzebom, dopiero po kilku testach warto kupić pełnowymiarowe opakowanie. Kremy BB Skin 79 kupisz w drogeriach Rossmann i Hebe.

