Na co dzień pokazujemy wam bardzo dużą liczbę kosmetyków. W jedne z nich warto inwestować, a na inne nie ma sensu wydawać znacznych kwot. Jesteście ciekawe, które produkty zaliczyłyśmy do tej drugiej grupy? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyki, na które nie ma sensu wydawać fortuny

Przykładamy bardzo dużą wagę do kosmetyków, które używamy. Bardzo uważnie dobieramy kosmetyki do codziennej pielęgnacji twarzy. Dobrej jakości serum i nawilżający krem do twarzy stanowi podstawę naszego rytuału pielęgnacyjnego. Jeżeli już chodzi o produkty przeznaczone do pielęgnacji ciała, nie jesteśmy tak rygorystyczne. Uważamy, że nie ma specjalnego znaczenia, czy używamy żelu pod prysznic za 10 zł czy 300 zł. Podstawowym zadaniem tego kosmetyku jest oczyszczenie naszej skóry, a obydwa produkty spełniają swoją funkcję równie dobrze. Dlatego nie widzimy specjalnego sensu, aby przepłacać. Zgadzacie się z nami?

