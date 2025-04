3 z 8

1. krem do twarzy Ziaja, cena 6 zł, 2. tusz do rzęs colossal volum express Maybelline, cena 23 zł, 3. peeling 3 w 1 Garnier, cena 15,99 zł, 4. eyeliner Wibo, cena 7 zł

Chyba jak każda kobita, nie mam problemu z wydaniem żadnych pieniędzy (czy to będzie 50, czy 500, czy 5000 zł!). Jak się jednak okazało, 50 zł to ani mało, ani dużo i wybranie kilku albo jednego kosmetyku nie było aż takie proste. Kierowała się zasadą doboru najpotrzebniejszych kosmetyków, bez których nie wyobrażam sobie życia (no może i wyobrażam, ale byłoby ciężko). I tak za 50 zł kupiłabym peeling Garniera, krem z Ziai, eyeliner z Wibo i tusz do rzęs. Są to kosmetyki do pielęgnacji twarzy oraz służące do wykonania szybkiego makijażu na co dzień.

Gosia - redaktor działów Rodzina, W Pracy i Finanse