Już dawno przekonałyśmy się, że na dobre produkty do pielęgnacji i makijażu wcale nie trzeba wydawać pół pensji. Co więcej, niektóre z ulubionych przez nas kosmetyków kosztują tyle, co średnia kawa na mieście, więc nie trudno odłożyć na nie pieniądze. I właśnie je chcemy wam dzisiaj pokazać.

Dlaczego kosmetyki z aktywnym węglem to hit?

W naszym przeglądzie znalazło się 9 produktów. Wśród tych do makijażu pojawiła się genialna, utleniająca szminka marki Celia, o której rozpisywałam się już nie raz na łamach polki.pl. Obok niej świetny tusz do rzęs marki Essence, który na głowę bije te od luksusowych firm.

Jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji - jestem bardzo wybredna. Ale moje wygórowane wymagania z powodzeniem spełnia różany tonik marki Evree czy krem pod oczy ze świetlikiem. Zajrzyjcie do naszej galerii po nasze ulubione i niedrogie kosmetyki. Macie wśród nich swoich faworytów?

