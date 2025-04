Oczywiście to zestawienie traktujemy z przymrużeniem oka. Jednak uważamy, że te kosmetyki są warte każdej wydanej nie nie złotówki. Niektóre zachwycają nas swoim działaniem, inne wyglądam, a jeszcze inne najzwyczajniej warto wypróbować chociaż raz w życiu!

Reklama

Kosmetyczne hity, które warto wypróbować

Na naszej liście znalazł się m.in. krem do twarzy Nero Sublime Collistar. Pierwszą niezwykłą rzeczą jest jego kolor - czarny! Produkt zapewnia skuteczne działanie detoksykujące, rozświetlające oraz naprawcze. Unikalny ekstrakt z czarnej orchidei nawilża i chroni, komórki macierzyste z białej gardenii ujędrniają i regenerują, a hydrolizowana czarna perła rozświetla oraz odbudowuje skórę.

Naszą uwagę zwróciła również woda perfumowana Coral od Michaela Korsa. Zapach otula kwiatowo-owocowymi nutami, połączeniem skórki cytryny oraz soczystego miąższu grejpfruta. Zestawienie mandarynki z czarną porzeczką pobudza zmysły, a różowy pieprz nadaje wykwintnego, eleganckiego charakteru. Dla nas bomba!

Co powiecie na upiększający olejek do ust? Prawda, że brzmi kosmicznie? Jednak to niezwykłe połączenie makijażu i pielęgnacji. Bogaty w olejki roślinne z orzechów laskowych, malin i organicznej jojoby łagodzi i regeneruje usta, jednocześnie otulając je subtelnym połyskiem. Taki kosmetyk znajdziecie w ofercie marki Clarins.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

To najpiękniejszy rozświetlacz jaki widziałyśmy!

18 niezastąpionych kosmetyków do makijażu

7 topowych kremów pod oczy