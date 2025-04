Wyprzedaże to nie tylko idealny czas na odświeżenie swojej garderoby, ale także świetny moment na poszerzenie swoich kosmetycznych zasobów. Bo kiedy, jak nie teraz testować wszelkie urodowe nowości?

Wybrałyśmy 9 produktów, które w ostatnim czasie pobiły serca wszystkich kosmetycznych maniaczek. Znajdziecie wśród nich kultową już maseczkę GlamGlow (my szczególnie polecamy tę czarną), samoopalacz do ciała St. Tropez i perfumy Chloe. Na wyprzedażach warto zwrócić uwagę na szminki i błyszczyki. W ofercie marek Too Faced, Guerlain i Tony Moly znajdziecie ich sztandarowe produkty w cenach niższych nawet o 30%.

Pamiętajcie, że i przy takich zakupach potrzebny jest umiar. Dobierajcie kosmetyki do swojej cery i karnacji. Miejcie na uwadze, że skóra nie lubi być przeciążana - ma swoją wytrzymałość i jeśli będziecie testować zbyt wiele produktów, po prostu tego nie wytrzyma. I zamiast pięknej, gładkiej cery - będziecie miały same problemy.

Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej przecenionych produktów. Na który macie największą ochotę?

