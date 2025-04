Jeszcze kilka lat temu mogłyśmy liczyć jedynie na wyprzedaże w sklepach odzieżowych. Obecnie możemy korzystać z sezonowych obniżek cen w drogeriach, sklepach z wyposażeniem wnętrz czy sprzętem RTV i AGD.

My oczywiście jesteśmy najbardziej zainteresowane tymi kosmetycznymi. Postanowiłyśmy przejrzeć ofertę kilku najpopularniejszych drogerii i perfumerii. W ich asortymencie udało się nam znaleźć kilka rzeczy, o których marzyłyśmy już od dawna. Teraz możemy kupić je z czystym sumieniem.

Kosmetyczne hity z wyprzedaży

Na naszej liście znajdziecie głównie kosmetyki do makijażu - szminki, kredki do oczu, podkłady, pudry prasowane, bronzery, róże i błyszczyki do ust. Wśród nich znajdziecie m.in. kredki do oczu Physical Formula, które udało się nam odkryć dopiero niedawno. Musimy zgodnie przyznać, że są znakomite. Bardzo ładnie się rozprowadzają, utrzymują na powiekach przez cały dzień i (co najważniejsze) nie rozmazują. A do tego mają bardzo nietypowe i oryginalne kolory.

Kolejnym hitem, który możecie kupić w niższej cenie, jest paleta do makijażu twarzy marki Lancome, która jest inspirowana kostką Rubika. Zawiera 9 świetlistych pastelowych kostek, których można użyć jako rozświetlacza, cieni do powiek i różu, dając nieskończoną liczbę możliwości. Dodatkowo jest zapakowana w ozdobne metalowe pudełko. My jesteśmy jej wielkimi fankami.

Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się na naszej liście, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

