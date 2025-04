Jeśli na bieżąco śledzicie branżę kosmetyczną, z pewnością wiecie, że niektóre z marek, a szczególnie te koreańskie mają zamiłowanie do limitowanych kolekcji. Motywem przewodnim są najczęściej albo najgorętsze trend albo postacie z filmów lub bajek.

Koreańska marka It's Skin właśnie wypuściła kolekcję z bohaterami ukochanej przez wszystkie dzieciaki "Ulicy Sezamkowej". To dobrze nam znane balsamy do ust, kremy do rąk i serum ale o innych zapachach i innej kolorystyce. Nie wiem jak wam, ale nam łezka się zakręciła w oku - Elmo, Ciasteczkowy Potwór czy Wielki Ptak to postacie, które towarzyszyły nam niemal w każdy weekendowy poranek.

Ceny kosmetyków przystępne - za krem do rąk zapłacicie 15 złotych, a za serum (o podwojonej objętości) 129 złotych razem z maskotką. To świetny pomysł na prezent, nawet dla samej siebie. Zajrzyjcie do naszej galerii i obejrzyjcie całą kolekcję!

