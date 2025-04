Miesiąc Różowej Wstążki

Październik to na całym świecie miesiąc poświęcony działaniom podnoszącym świadomość dotyczącą raka piersi. Rak piersi to drugi najczęściej diagnozowany rak na świecie, dlatego każde działanie zbliżające nas do wyeliminowania tej choroby z naszego życia jest na wagę złota.

Wyjątkowa akcja Estée Lauder Companies

Firma Estée Lauder Companies prowadzi od 1992 roku Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi. Dochód ze sprzedaży produktów z symbolem różowej wstążki firma Estée Lauder Poland oraz partnerzy kampanii: Ania Kruk, Wittchen, Yankee Candle przekażą na badania medyczne nad rakiem piersi u kobiet z mutacją w genie BRCA1 prowadzone pod kierunkiem profesora Jana Lubińskiego, w Ośrodku Nowotworów Dziedzicznych, przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

A wy możecie czerpać przyjemność z pomagania i posiadania wyjątkowych, różowych edycji top kosmetyków.