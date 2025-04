Jeśli lubicie H&M i często robicie w nim zakupy, starajcie się nie omijać półek z kosmetykami. Można na nich znaleźć prawdziwe perełki! I jednego możecie być pewne: będą tam kolory i formuły zgodne z najnowszymi trendami!

Kosmetyki na jesień 2017 od H&M

Co znajdziecie w najnowszej kolekcji? Przede wszystkim szminki w bardzo ciemnych i odważnych odcieniach. Naszym hitem jest ta w kolorze atramentu. Oprócz nich pojawią się również te o metalicznym wykończeniu - hit jesiennych wybiegów.

Jeśli nie wyobrażacie sobie jesiennego makijażu bez cieni do powiek mamy dobrą wiadomość - dostępnych będzie kilka palet, które możecie dobrać do swojej karnacji i koloru oczu. My stawiamy na tę, w której oprócz cieni pojawia się róż, rozświetlacz i bronzer. A jeśli już mowa o konturowaniu twarzy - rozświetlacz w sztyfcie powinien być nieodłącznym przyjacielem każdej kobiety. W H&M dostępny jest w dwóch odcieniach - ciepłym i zimnym. Oprócz niego, do naszej listy must have dopisujemy balsam do ust o imbirowym zapachu. Idealny na zimę!

Zajrzyjcie do naszej galerii po 8 kosmetycznych hitów z H&M. Macie swój ulubiony?

