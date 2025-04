Najczęściej kupujemy kosmetyki w drogeriach blisko domu. Dlaczego? Jest w nich ogromny wybór i przystępne ceny. Perfumerie w centrach handlowych odwiedzamy rzadko, czasami zdarza nam się zrobić zakupy także przez internet. Tak kupuje większość Polek. Specjalnie dla was wybrałyśmy kilkanaście naszych ulubionych kosmetyków, aby ułatwić wam codzienne wybory. Polecamy je z czystym sumieniem.

Reklama

Znajdziecie wśród nich brązujący balsam do ciała, nawilżający krem do twarzy, najlepszy na świecie podkład, nasz ulubiony lakier i odżywkę do paznokci, kremy wyszczuplające i ujędrniające (one naprawdę działają), kultowy już róż do policzków, tusz do rzęs, który sprawia, że spojrzenie jest zniewalające. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetyków. Są absolutnymi hitami. A wy macie swoje ulubione kosmetyki z popularnych drogerii?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

One znikają ze sklepów w ekspresowym tempie!Kosmetyki, za którymi tęsknimyUlubione produkty makijażystów