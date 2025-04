Cieszymy się, że świat kosmetyków tak prężnie się rozwija. Co rusz dowiadujemy się o nowych produktach, składach, konsystencjach czy formułach, które mają sprawiać, że będzie nam się ich przyjemniej i prościej używało a nasza cera będzie zdrowa i promienna.

Naszym ostatnim odkryciem są kosmetyki z aplikatorem w formie gąbeczki. W tej formule występują podkłady, korektory, róże i błyszczyki - czyli kosmetyki o płynnej konsystencji. Co nam dają?

Przede wszystkim bardzo naturalne wykończenie. Tak już jest, że wszystkie produkty, które wklepujemy a nie wsmarowujemy wyglądają o wiele lżej i bardziej świeżo. Co więcej, taki makijaż dłużej się utrzymują w nienagannym stanie. Pamiętajcie, jeśli zdecydujecie się na kosmetyki z aplikatorem z gąbeczką, reszta produktów do makijażu (wyjątek stanowią cienie do powiek) też powinna być płynnej konsystencji. Naszym hitem jest korektor mocno rozświetlający do twarzy - pod oczy się nie nadaje, natomiast nad łuk brwiowy czy na kości policzkowe jak najbardziej!