Kosmetyki wegańskie dostępne są już w każdej drogerii. Wegańskie czyli jakie? Po pierwsze takie, których formuły nie są testowane na zwierzętach. Po drugie, ich składy są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego. Po trzecie, aby kosmetyk był wegański, nie może zawierać składników roślinnych, które pochodzą z upraw genetycznie modyfikowanych (GMO).

Jakich sprawdzić czy kosmetyk jest wegański? Na opakowaniu szukaj symbolu odpowiedniej firmy certyfikującej: „Vegan” lub „Cruelty Free”, za którymi stoi brytyjska Vegan Society albo certyfikatu „V” nadawanego przez fundację Viva.

Najbardziej znanymi międzynarodowymi certyfikatami są Vegan Trademark i V-Label. W Polsce Znak V.

Vegan Trademark



To zdecydowanie najbardziej znany certyfikat dla kosmetyków wegańskich. Przyznaje go od 1990 roku brytyjskie Vegan Society. W logo Vegan Trademark znajduje się słonecznik.

V-Label Vegan

V-Label Vegan przyznaje licencję nie tylko kosmetykom, ale również produktom spożywczym i punktom gastronomicznym. Oddział w Polsce istnieje od 2016 roku. Certyfikat przyznawany jest na rok.

Znak V

Przyznaje go Fundacja VIVA! Certyfikat otrzymują konkretne produkty na rok.

Lanolina pozyskiwana jest z wydzieliny gruczołów łojowych owiec. Jej wegańskim zamiennikiem są tłuszcze roślinne.

Lecytyna pozyskiwana jest z tkanki nerwowej zwierząt lub jaj. Wegańska alternatywa to ta z soi czy nasion słonecznika.

Propolis (Propolis Extract) pochodzi z gruczołu woskowego pszczół. Jego wegańskim odpowiednikiem jest ekstrakt z korzenia lukrecji lub oczaru wirginijskiego.

Mleko (Milk Extract, Milk Protein, Lactis Lipida, Lactis Proteinum, Lactobionic Acid) substancja produkowana przez ssaki w okresie laktacji.

wytwarzane jest w gruczołach robotnic. Wegańskim zamiennikiem są wyciągi z aloesu lub żywokostu. Żelatyna pozyskiwana jest z kości i więzadeł zwierząt. W kosmetykach wegańskich zastępują ją mączka chleba świętojańskiego lub agar-agar.

Kosmetyki Only Bio

W ofercie marki Only Bio znajdziesz wyłącznie kosmetyki do pielęgnacji - twarzy, ciała i włosów. Wśród składników pojawia się modny bakuchiol, skwalan oraz kwasy AHA.

Wszystkie kosmetyki i środki czystości OnlyBio i OnlyEco są bezpieczne, biodegradowalne oraz w 100% wegańskie, co potwierdza certyfikat Vegan Society.

Formuły kosmetyków opierają się na innowacyjnych i bezpiecznych składnikach, które w co najmniej 99% są pochodzenia naturalnego. Wśród produktów warto zwrócić uwagę na linie hipoalergiczne dla alergików oraz osób z AZS.

Nasze ulubione produkty: szampon nawilżający do podrażnionej skóry głowy oraz serum naprawcze na noc Bakuchiol i Awokado.

Kosmetyki Vianek

W ofercie marki Vianek znajdziesz 6 linii produktów - każda z nich oznaczona jest innym kolorem i przeznaczona do innego rodzaju skóry:

linia czerwona ujędrniająca,

linia fioletowa kojąca,

linia zielona energetyzująca,

linia pomarańczowa odżywcza,

linia niebieska nawilżająca,

linia różowa kojąca.

Każda z linii „zbudowana" jest nieco inaczej, ale w większości dostępne są: balsamy do ciała, szampony i odżywki do włosów, serum i kremy do twarzy, toniki, peelingi, żele do mycia twarzy, pomadki ochronne.

Produkty nie są testowane na zwierzętach, nie stosujemy też żadnych substancji pochodzących z martwych zwierząt. Zioła, które wykorzystujemy do produkcji, pochodzą z upraw ekologicznych, z terenów czystego Podlasia.

Nasze ulubione produkty: tonik-mgiełka łagodząca do twarzy z ekstraktem z owoców róży (linia różowa) i odżywczy krem do twarzy na noc z ekstraktem z szyszek chmielu (linia pomarańczowa).

Kosmetyki Alterra

Kosmetyki marki Alterra, dostępne wyłącznie w sieci drogerii Rossmann, zachwycają nie tylko składami, ale również atrakcyjnymi cenami. Większość produktów kosztuje w granicach od 6 do 15 złotych.

W ofercie znajdziesz szampony i odżywki do włosów, balsamy do ciała, kremy i serum do twarzy, dezodoranty, pomadki ochronne. Zdecydowana większość z nich to produkty wegańskie.

Nasze ulubione produkty: szampon do włosów suchych i zniszczonych Bio-owoc Granatu i Bio-Aloes oraz balsam brązujący.

Kosmetyki Iossi

Polska marka Iossi stoi przede wszystkim rewelacyjnymi kosmetykami do pielęgnacji twarzy. Wszystkie zamknięte są w ciemnych, szklanych opakowaniach. Znajdziesz w nich mnóstwo dobroczynnych dla skóry składników, jak: wyciąg z róży, alg, aceroli, olej konopny, masło shea, witaminy C, A i E.

Nasze kosmetyki są naturalne, organiczne i ekologiczne. Korzystamy z roślin uprawianych bez chemii i oprysków. Nie testujemy na zwierzętach. Etyka produkcji ma dla nas znaczenie.

Nasze ulubione produkty: tonik esencja do twarzy Acerola oraz witaminowy koktajl pod oczy A+E+C.

Kosmetyki Madara

Kosmetyki marki Madara wyprodukowane są z cennych wyciągów ziół północnych, arktycznych jagód i wyjątkowych olejów, które naszpikowane są silnymi antyoksydantami, niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i aktywnymi substancjami przeciwstarzeniowymi.

Najważniejszym składnikiem wszystkich kosmetyków Madara jest woda brzozowa, która płynie w regionach, w których temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza.

Sok brzozowy poza minerałami, takimi jak potas, magnez i wapń, zawiera unikatową mieszankę aminokwasów (cytruliny, glutaminy, kwasu glutaminowego, asparaginy, izoleucyny, fenyloalaniny), enzymów i naturalnych kwasów organicznych (kwasu jabłkowego, kwasu bursztynowego, kwasu cytrynowego i kwasu fumarowego).

Kosmetyki Phenome

Marka Phenome jako pierwsza na świecie wykorzystała do produkcji kosmetyków nie zwykłą wodę, a hydrolaty, których kompozycja zbliżona jest do składu płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystanie hydrolatów wzmacnia działanie innych cennych składników zawartych w kosmetykach.

Poza kosmetykami do twarzy, w ofercie marki Phenome znajdziesz również kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz kategorię produktów dla mężczyzn.

Nasze ulubione produkty: rozświetlający krem przeciwzmarszczkowy do twarzy Bedazzled oraz krem wzmacniający do skóry wrażliwej i naczynkowej Ideal.

Kosmetyki Mokosh

Kosmetyki marki Mokosh nie zawierają szkodliwych substancji, SLS-ów, PEG-ów, parabenów, pochodnych ropy naftowej. Składniki, z których wytwarzane są kosmetyki, nie są testowane na zwierzętach, a większość produktów Mokosh to kosmetyki wegańskie z certyfikatem „V” nadawanym przez fundację Viva.

Nasze ulubione produkty: balsam brązujący do ciała o zapachu mango i krem korygujący pod oczy z zieloną herbatą.

