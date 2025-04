Kupując nowe kosmetyki, bardzo często zastanawiamy się, czy są warte swojej ceny. Przecież nikt nie lubi bezsensownie wydawać pieniędzy! Dzisiaj przygotowałyśmy zestawienie kosmetyków, których same używamy na co dzień. Część z nich jest dość droga, ale uwierzcie nam - to będą dobrze wydane pieniądze.

Kosmetyki, których używają redaktorki Polki.pl

Nasz subiektywny przegląd zaczynamy od olejku pod prysznic, który znajdziesz w ofercie marki Barwa. Ma piękny zapach, a po nałożeniu na skórę zmienia się w kremową pianę. Po jego zastosowaniu skóra jest wygładzona, nawilżona i miękka w dotyku - wszystko dzięki zawartości naturalnych składników (olejek z migdałów, oliwa z oliwek) i witaminy E.

Mało znanym kosmetykiem, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennej pielęgnacji, jest olejek z drobinkami od marki Hagi. Delikatnie wyrównuje jej koloryt i nadaje satynowe wykończenie. Możesz używać go jedynie na specjalne okazje lub na co dzień. My czasem nakładamy go zamiast olejku do twarzy. Pachnie trawą cytrynową, grapefruitem, wanilią, szałwią i cedrem. To prawdziwa uczta dla zmysłów!

Na koniec musimy wspomnieć o naszym ulubionym kremie CC marki Erborian - pełna nazwa kosmetyku to CC High Definition Radiance Face Cream Skin Perfector. Pod tą tajemniczą kombinacją słów kryje się rozświetlający krem koloryzujący, który po wyciśnięciu z tubki jest biały, ale po rozsmarowaniu ma kolor tradycyjnego podkładu. Producent zapewnia, że kosmetyk błyskawicznie dostosowuje się do koloru skóry, koryguje niedoskonałości i dodaje blasku. Nam bardzo podoba się również jego delikatny (naszym zdaniem pudrowy) zapach. Więcej informacji na temat tego kosmetyku znajdziesz w naszym tekście: Ten krem koloryzujący wyprzedaje się w mgnieniu oka.

