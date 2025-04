Większość z Was pewnie nie lubi zimy. Ale są również wśród was takie, które cały rok czekają aż spadnie śnieg. Niezależnie od tego czy zimę kochacie czy nienawidzicie, zajrzyjcie do naszej galerii z kosmetykami w pięknych, zimowych opakowaniach.

Reklama

Niektóre z propozycji umilą Wam długie, mroźne wieczory, inne będą doskonałym pomysłem na gwiazdkowy prezent. Naszym absolutnym faworytem są bajkowo kolorowe kuleczki do kąpieli marki Sephora i balsamy do ciała marki Bath & Body Works.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Błyszczące cudeńka, które chcemy mieć!

20 najpiękniejszych lakierów nude

31 nowości kosmetycznych na listopad