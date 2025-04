Kobiety w dzisiejszym świecie są niezwykle zabiegane. Łączymy pracę zawodową z życiem rodzinnym i wychowaniem dzieci. Często doba ma za mało godzin, a czas dla siebie znajdujemy tylko w czasie snu. Jednak w tym szalonym świecie nie mamy zamiaru (i nie chcemy) rezygnować z dbania o siebie i piękny wygląd. W świecie dzisiejszych technologi nie musimy! Wystarczy, że odpowiednio dobierzemy kosmetyki do makijażu i pielęgnacji.

Kosmetyki, które ułatwią życie...

Bardzo często zapominamy o wielofunkcyjnych kosmetykach, które wykonują kilka zadań w jednym czasie. Doskonałym przykładem jest balsam do ciała pod prysznic. Dzięki niemu już pod prysznicem możemy zadbać o doskonałe nawilżenie skóry, a po osuszeniu ciała ręcznikiem (od ręki) wskoczyć w ulubione dżinsy i koszulę. Dzięki temu nie musimy czekać, aż masło lub balsam nawilżający wsiąknie. Czas oszczędzamy również na samej aplikacji produktu. Prawda, że to doskonały wynalazek?

Do tej grupy kosmetyków zalicza się również krem BB, który ma w składzie bazę pod makijaż. Sprawia, że skóra jest jedwabista przez cały dzień. Upiększa, ale dodatkowo nawilża i wygładza. Poprawia koloryt, dodaje blasku i nie zapycha porów. My używamy go od dłuższego czasu.

Jeżeli chodzi o oczyszczanie twarzy, to już na etapie demakijażu możemy działać wielotorowo. Regenerujący olejek Evree ma w składzie olej rycynowy, który wzmocni rzęsy. Sprawi, że będą dłuższe, ciemniejsze i gęstsze. Dlatego wybierając kosmetyki do codziennej pielęgnacji, warto zwracać uwagę na ich skład.

