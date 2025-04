Nie, wcale nie mamy na myśli koreańskich kosmetyków. Tym razem chcemy zachęcić was do wypróbowania kosmetyków rosyjskich, a dokładnie tych pochodzących z Syberii. Dlaczego? Jest kilka powodów.

Po pierwsze kosmetyki pochodzące z Syberii są w 100% naturalne. Co więcej stworzone są z unikalnych dzikich ziół, które tradycyjnie są używane przez mieszkańców Syberii od niezliczonych lat. Ze względu na ekstremalne warunki rosną tam unikalne rośliny, które przetrwały epokę lodowcową, dostosowując się do jednego z najcięższych środowisk planety. W rezultacie, posiadają rzadkie cechy, które pomagają poprawić ogólny stan zdrowia, a użyte terapeutycznie, znane są z właściwości spowalniania procesów starzenia skóry.

Aby przetrwać syberyjskie zioła i rośliny syntetyzują wysoce aktywne składniki ochronne i mają niezwykłe właściwości przeciwutleniające. Stosujemy wszystkie te wyjątkowe właściwości roślin syberyjskich aby móc tworzyć kosmetyki, które wypełniają skórę niezwykłymi siłami witalnymi. Najczęściej spotykanymi składnikami są huba brzozowa, dziegieć, olej konopny, łopian czy olej z ogórecznika czy żeńszeń.

Kosmetyki syberyjskie - gdzie kupić?

Kosmetyki kupie przede wszystkim w sklepach internetowych, obecnie jest ich naprawdę sporo, więc jest w czym wybierać. Możecie również szukać ich na targach kosmetycznych, czy w sklepach z ekologicznymi produktami.

Kosmetyki syberyjskie - ceny

Na szczęście ceny są przystępne - za balsamy do ciała czy mydła zapłacimy mniej więcej od 20 do 40 zł, za szampon czy odżywkę do włosów 35 zł.

