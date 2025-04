Czy warto kupować kosmetyki w perfumerii Sephora?

Co wyróżnia kosmetyki Sephora Collection? To produkty stworzone z myślą o tych, którzy oczekują wysokiej jakości, odpowiedzialnej i transparentnej produkcji i szczerości. Dla tych, którzy chcą dbać nie tylko o siebie, ale też o otaczające ich środowisko. Wartości Sephora opierają się na odpowiedzialnym podejściu podczas opracowywania produktów. Co to znaczy?

Reklama

Tworząc kosmetyki, Sephora myśli o aspektach etycznych oraz społecznych, a także o wpływie na przyrodę. Formuły kosmetyków Sephora Collection są szczegółowo opracowywane pod względem doboru składników. Firma stawia na jakość oraz bezpieczeństwo i ciągle się udoskonala, bazując na najnowszych publikacjach naukowych. W kosmetykach nie znajdziesz wątpliwych składników, wywołujących kontrowersje, ani niedozwolonych. Formuły produktów Sephora Collection są zgodne z jednymi z najbardziej rygorystycznych międzynarodowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa. A przy tym są poddawane ponad piętnastu testom. Dodatkowo Sephora, jako producent, preferuje wegańskie receptury, bazujące w ponad 90% na składnikach pochodzenia naturalnego.

W trosce o dobro planety firma stara się też ograniczyć ilość opakowań. Wiedząc, jak ważny jest recykling, większość opakowań kosmetyków i akcesoriów tworzy zgodnie z zasadą ponownego ich wykorzystania. Celem marki jest zredukowanie użycia plastiku o 20% do 2025 roku. Sephora nie ogranicza się jednak tylko do zrównoważonego i ekologicznego podejścia wyłącznie podczas produkcji – systematycznie redukuje też zużycie tworzyw sztucznych w trakcie transportu. Zaczęła od pędzli, które są chronione podczas dalszej drogi opakowaniami z papieru pochodzącego z lasów, w których prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną.

Czy warto kupować kosmetyki w perfumeriach Sephora? Odpowiedź może być tylko jedna: TAK! Kosmetyki Sephora Collection to nie tylko mądre, ekologiczne i rygorystyczne podejście, lecz także jakość, transparentność, skuteczność oraz przystępne ceny. Produkty pielęgnacyjne troskliwie dbają o skórę, poprawiają jej zdrowie oraz wygląd, z kolei kosmetyki kolorowe gwarantują trwałość makijażu i moc piękna.

Dowiedz się więcej o bestsellerach Sephora Collection

Sephora Collection. TOP7 produktów

Chcesz na własnej skórze przekonać się o wysokiej jakości kosmetyków Sephora Collection, ale nie wiesz, jakie produkty wybrać na początek? Zacznij od kosmetyków niezbędnych w pielęgnacji i makijażu. Pomogą ci zadbać o skórę, jej zdrowy i atrakcyjny wygląd oraz wykonać nieziemski make-up zgodny z najnowszymi trendami. Dobre serum to według nas must have, a jest tak często niedocenianym kosmetykiem. Jest jak zastrzyk piękna. Nawilża skórę, wygładza ją, rozświetla i świetnie przygotowuje pod makijaż. Pamiętaj, że make-up nie będzie prezentował się atrakcyjnie na niezadbanej skórze – między innymi podkreśli suche odstające skórki, wynikające z przesuszenia cery.

Jeśli zaś chodzi o makijaż, to niewątpliwie kosmetykiem, którego nie może zabraknąć w kosmetyczce, jest podkład. Wyrównuje koloryt skóry i – wraz z korektorem – maskuje wszelkie niedoskonałości. Koniecznie sprawdź nowość Sephora z linii Best Skin Ever Glow. Wszystkie niezbędne produkty, które polecamy do make-upu i pielęgnacji, wymieniamy poniżej. Gwarantujemy, że będziesz zachwycona naturalnym wyglądem, pełnym zdrowego blasku, uzyskanym z ich pomocą!

Sephora Collection Rozświetlające Super Serum Do Twarzy

Kryje w sobie koktajl młodości – kompozycję witamin C i E pochodzących z ziemniaka i słonecznika oraz peptydów. Dzięki nim serum do twarzy Sephora Collection nie ma sobie równych – rozświetla skórę, wydobywając z niej naturalny blask, tonuje ją oraz chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Ponieważ kosmetyk ma bezolejową formułę, jest lekki, nie pozostawia tłustej warstwy i świetnie posłuży dodatkowo jako baza pod makijaż. Jego receptura jest w pełni wegańska i składa się z aż 97% składników pochodzenia naturalnego. Warto też wspomnieć o tym, że butelka serum jest wykonana ze szkła w 100% nadającego się do recyklingu.

Cena: 129 zł/50 ml; 99 zł/30 ml

Sephora Collection Clarifying Serum Do Twarzy

W szklanym słoiczku, nadającym się w pełni do recyklingu, znajduje się niezwykła formuła. Serum do twarzy Sephora Collection Clarifying w delikatny sposób oczyszcza skórę, złuszcza ją oraz wygładza jej strukturę. Dodatkowo redukuje przebarwienia i wypryski oraz daje moc nawilżenia. W formule produktu znajdziesz między innymi naturalny kwas salicylowy pozyskany z drzewa Gaultheria oraz naturalny kwas hialuronowy otrzymany z ekstraktów z pszenicy i kukurydzy.

Cena: 89 zł/30 ml

Sephora Collection Best Skin Ever Glow

Glow to blask, rozświetlenie, promienność. Coś, czego od dawna pożądamy zarówno w makijażu, jak i jako efekt pielęgnacji. Sephora stworzyła podkład, który stanie się twoim numerem jeden. Sephora Collection Best Skin Ever Glow, bo o nim mowa, to nowa generacja podkładów pielęgnacyjnych. Gwarantuje zdrowy promienny blask i świetne krycie, które można stopniować – wygładza powierzchnię skóry, wyrównuje jej koloryt, a przy tym zmniejsza widoczność drobnych niedoskonałości, czyli zmarszczek, rozszerzonych porów, zaskórników czy krostek. Ma jednak w zanadrzu jeszcze jedną wartościową moc – formuła podkładu kryje w sobie prebiotyki pochodzenia roślinnego. Wspierają one mikrobiom skóry, zwiększając jej odporność na czynniki zewnętrzne. Mikrobiom to naturalna tarcza chroniąca naskórek przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki prebiotykom podkład Sephora Collection dba o równowagę cery, jej kondycję i zdrowie. Przede wszystkim jednak daje piękne świetliste wykończenie (21 odcieni do wyboru).

Cena: 85 zł

Sephora Collection Best Skin Ever Glow Anticernes



Dopełnienie efektu glow uzyskanego za pomocą podkładu Sephora Collection Best Skin Ever Glow? Odpowiedzią jest rozświetlający korektor z tej samej linii. Koryguje niedoskonałości skóry, jest doskonałym pomocnikiem. Rozświetla ciemne strefy cery – ukrywa cienie pod oczami. Sprawia, że skóra przestaje wyglądać na zmęczoną, za to prezentuje się lekko i świeżo. Korektor Sephora Collection Best Skin Ever Glow Anticernes posiada ultradelikatną formułę i lekką konsystencję, dzięki czemu zupełnie nie odczuwamy go na twarzy. Daje średnie krycie, które można budować, osiągając zachwycający świetlisty efekt. Do wyboru mamy tu aż 12 odcieni. Let’s glow!

Cena: 65 zł

Sephora Collection Rouge Is Not My Name

Czy da się uzyskać megatrwałość, niemal 8-godzinne nawilżenie, żywy kolor i satynowe wykończenie w jednym produkcie? Jeśli masz wątpliwości, poznaj pomadkę do ust Sephora Collection Rouge Is Not My Name. To coś więcej niż pomadka, coś więcej niż kolor. Wyjątkowa formuła zawiera pigmenty pokryte olejkami, dzięki czemu intensywność odcieni wychodzi poza skalę. Pozostaje na ustach przez wiele godzin, nie blaknie, nie pęka – zachwyca świetlistą powłoką przez cały dzień, rozbrajając przy tym dawką nawilżenia i otulającą miękkością. Pomadkę pokochają zarówno miłośniczki delikatnych tonacji nude, jak i śmiałych i odważnych kolorów – do dyspozycji masz aż 20 odcieni. Co jeszcze ją wyróżnia? Wegańska receptura i opakowanie wykonane w 60% z tworzywa z recyklingu.

Cena: 59 zł

Sephora Collection Cream Lip Stain

Wolisz matowe wykończenie na ustach? Trwała i zachwycająca intensywnym kolorem płynna pomadka do ust Sephora Collection Cream Lip Stain spełni twoje największe oczekiwania. Aksamitna formuła z olejem z awokado po aplikacji jest niemal niewyczuwalna. Daje ustom komfort, a przede wszystkim – soczysty odcień (aż 45 do wyboru!). Dzięki wygodnemu aplikatorowi naniesienie jej nie wymaga dużych umiejętności – nawet jeśli jesteś początkującą miłośniczką makijażu, stworzysz go bezbłędnie.

Cena: 45 zł

Sephora Collection Size Up

Zniewalające, przyciągające spojrzenie, pełne magnetyzmu – dzięki maskarze Sephora Collection Size Up uzyskasz gęsty wachlarz rzęs. Tusz do rzęs Size-up optycznie powiększa oczy i nadaje im wyrazistości oraz zapewnia natychmiastową objętość włosków, a przy tym wydłuża je i podkręca. Nieziemski rezultat można osiągnąć już po jednym pociągnięciu szczoteczką w kształcie klepsydry! Bez wątpienia to maskara, która daje efekt sztucznych rzęs. Co ją jeszcze wyróżnia? Wegańska formuła, bez składników pochodzenia odzwierzęcego, pełna mikrokulek zapewniających ponadprzeciętną objętość.

Cena: 62 zł

Co jeszcze warto sprawdzić?

Prezentując najlepsze kosmetyki Sephora Collection nie możemy nie wspomnieć o bestsellerowym płynie do usuwania wodoodpornego makijażu. Zawsze pamiętaj o zmyciu make-upu po całym dniu. Daj skórze chwile wytchnienia nocą. Demakijaż ochroni cię przed szybszym starzeniem się naskórka. Jeśli lubisz używać wodoodpornych kosmetyków, płyn Sephora Collection bez problemu sobie z nim poradzi. Usunie wszystkie cząsteczki, pozostawiając skórę wokół oczu czystą. Dodatkowo dwufazowa formuła bogata w ekstrakt z chabra i prowitaminę B5 koi podrażnienia i wzmacnia rzęsy. Po demakijażu sięgnij po żel oczyszczający z prebiotykami i aloesem Sephora Collection. Ten bezzapachowy kosmetyk (kolejny bestseller!) wspiera mikrobiom skóry, łagodzi ją oraz obdarowuje ją komfortem i poczuciem świeżości. Koniecznie poznaj inne produkty Sephora Collection – szczególnie nowości. Firma stara się, by wszystkie kosmetyki były przyjazne naszej skórze i planecie. Good For A Bett

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Sephora.