Jesienią, gdy aura za oknem nie rozpieszcza, warto pamiętać o odpowiedniej regeneracji skóry, włosów i paznokci. Podpowiadamy, co zrobić, by wyglądać kobieco i modnie, nie zapominając jednocześnie o właściwej pielęgnacji.

Reklama

Jesienny must-have od Notino



Z pomocą przychodzi Notino - jeden z najbardziej popularnych sklepów internetowych, obecny w Polsce od 2006 roku! W ofercie znajdziemy znane światowe marki, ale też produkty mniejszych lokalnych producentów. W jednym miejscu mamy ponad 55 000 produktów 1 150 marek. Polki kochają Notino za szeroki asortyment, doskonałą jakość, a także świetne ceny.

Z szerokiego wyboru kosmetyków na jesień wyłoniłyśmy prawdziwe perełki. Oto nasz must-have!

Twarz i makijaż

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Materiały prasowe

Podstawą każdego udanego makijażu jest właściwa pielęgnacja. Nie zapominaj o tym jesienią, gdy wiatr i niskie temperatury wysuszają skórę.

Zanim zaaplikujesz podkład, nałóż odrobinę odmładzającego kremu Neutrogena Cellular Boost. Kosmetyk zredukuje zmarszczki i zapobiegnie ich powstawaniu. Dodatkowo zadziała regenerująco i przywróci skórze młody wygląd.

Jesienią bardziej niż zwykle uwydatniają się cienie pod oczami? Masz wrażenie, że ciągle chodzisz niewyspana, co widać na twojej twarzy. Pod oczy nałóż maseczkę KORIKA SciBeauty, która stanie się nieodłączoną częścią rytuału pielęgnacyjnego, zapewniając piękny wygląd skóry. Jak działa ten kosmetyk? Szybko zlikwiduje worki pod oczami, poprawi elastyczność i nawilżenie skóry. Wszystko za sprawą rewelacyjnego składu. Maseczka zawiera wyciąg z cedru atlantyckiego, różeńca górskiego, portulaki i kwas hialuronowy bio, które działają kojąco i odmładzająco.

Teraz czas na makijaż. Jesienią wcale nie musi być szary i nudny. Możesz go ożywić w kilku prostych krokach. Na powieki nałóż jeden z cieni z paletki Make-up Revolution Roxxsaurus. My pokochałyśmy odcienie fioletu, złota i pomarańczu, które nie tylko świetnie wyglądają na oku, ale i są niezastąpionym trendem tego sezonu.

Na koniec usta. Postaw na śliwkowe kolory z matowym wykończeniem. Naszym faworytem jest szminka L’Oreal Paris Rogue Signature, która wyróżnia się intensywnym kolorem i niesamowitą trwałością.



Pielęgnacja włosów

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Materiały prasowe

Niskie temperatury, deszcz i silny wiatr działają niekorzystnie na włosy. To dlatego zafunduj im regenerację na najwyższym poziomie. 2 lub nawet 3 razy w tygodniu nałóż na nie maskę, która zadziała regenerująco. Naszym niezastąpionym hitem jest L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair. Czym wyróżnia się ten kosmetyk i dlaczego już od kilku lat jest nieodłącznym elementem naszej pielęgnacji? Maska intensywnie nawilża, poprawia elastyczność włókien włosów i zapewnia im przepiękny zapach. Ale to nie wszystko. Kosmetyk jest też bardzo wydajny i nie obciąża włosów.

Zadbane paznokcie w modnych kolorach

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Materiały prasowe

Jeśli szukasz pomysłu na jesienny manicure i nadal nie znalazłaś niczego dla siebie, to mamy małą podpowiedź. Co króluje wśród trendów? Przede wszystkim zadbane paznokcie z estetycznie wyciętymi i nawilżonymi skórkami. A kolor? Nadal stawiamy na intensywne burgundy, które są symbolem jesieni. Nie zapomnij też o klasyce - pudrowym różu, czy beżach, które królują na wybiegach. W ofercie Notino znajdziesz zestaw do manicure Le Mini Macaron Le Maxi z lampą w modnym kolorze różowego złota. Domowy manicure jeszcze nigdy nie był tak prosty!

Tak pachnie jesień!

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Materiały prasowe

Yves Saint Laurent Black Opium to klasyk, który skradł serca kobiet na całym świecie - nasze też. Wszystko dzięki orientalnemu zapachowi, który idealnie sprawdzi się jesienią i zimą. Black Opium to synonim kobiety niezależnej, ale i bardzo zmysłowej. Kosmetyk będzie idealnym dodatkiem na wieczór i specjalne okazje.

Jeśli jesteś pewna siebie, to zapach Lancôme Idôle będzie wyrażał twoją osobowość. Prosty i wyjątkowo smukły flakonik to znak rozpoznawczy tych perfum. Za to kwiatowy zapach z szyprowym akcentem sprawi, że już nigdy nie będziesz chciała wymienić go na inny.

Psychologia wnętrz, czyli ciepłe mieszkanie na jesień

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Materiały prasowe

Wiesz, że twoje mieszkanie ma duży wpływ na to, jak się czujesz? Jeśli jesienią łapie cię chandra, to pomyśl o nowej aranżacji swojego wnętrza. Na stole w jadalni możesz postawić wazon z liśćmi, wrzos lub lawendę. Na parapecie koniecznie ułóż kilka dyń różnej wielkości. Nie zapomnij o nastrojowych świecach i tealightach. Nasze ulubione to DW Home Vanilla Créme oraz Smells Like Spells Norse Magic Eir które znajdziecie w ofercie Notino.

Pierwszy zapach doskonale sprawdzi się w salonie, wypełniając przestrzeń zapachem wanilii, która działa kojąco. Druga, ręcznie wykonana świeca tylko z naturalnych składników, to must-have w sypialni. Przyjemna woń uspokoi i pomoże w medytacji. Co więcej, delikatnie trzaskający podczas palenia knot tworzy magiczną atmosferę.

Czy wiesz, że…?

W Notino masz 90 dni na zwrot zamówienia, jeśli nie trafisz z wyborem (bo na przykład źle dobrałaś kolor cieni do powiek).

Wybrane produkty dostaniesz już następnego dnia, a kosmetyki w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych mają takie same ceny.

Jeśli chcesz, możesz wybrać dodatkową opcję pakowania na prezent. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą pochwalić się zdolnościami manualnymi, a którym z drugiej strony zależy na efektownym podarunku. Profesjonaliści Notino zapakują prezent i ozdobią go atłasową wstążką, nadającą całości ekskluzywny charakter. Gdybyś potrzebowała grawerowania na kupionym kosmetyku, to Notino ci to umożliwi. Wystarczy wybrać zapach perfum i wpisać tekst.

Materiał powstał z udziałem marki Notino.