Kosmetyki nietestowane na zwierzętach (po angielsku „cruelty free" czyli „wolne od okrucieństwa") to takie, których składniki i formuły na żadnym etapie produkcji nie były w ten sposób weryfikowane. Nie jest to równoznaczne z kosmetykami wegańskimi, które nie tylko nie są testowane na zwierzętach, ale w składzie których nie ma żadnych substancji pochodzenia odzwierzęcego (np. miodu, wosku, mleka, keratyny, lanoliny, tłuszczów zwierzęcych czy jedwabiu).

Unia Europejska jako pierwsza zakazała testowania na zwierzętach kosmetyków, ich składników oraz sprzedaży produktów, które były w ten sposób badane - w całej UE ten zakaz obowiązuje od 11 marca 2013 roku.

Zgodnie z obowiązującym zakazem testów na zwierzętach w Unii Europejskiej, deklarowanie „nietestowania na zwierzętach” na opakowaniu jest deklarowaniem podstawowej zgodności z wymaganiami prawa.

Kupując kosmetyk produkowany w Unii Europejskiej masz gwarancję, że produkt nie był testowany na zwierzętach.

Każdy kosmetyk, który trafia na rynek w Unii Europejskiej zostaje poddany surowej ocenie bezpieczeństwa - bez niej nie jest możliwe legalne wprowadzenie kosmetyku do obrotu. Zamiast testowania kosmetyków na zwierzętach, wykorzystuje się alternatywne metody. Zaliczają się do nich m.in.: badania na wyodrębnionych komórkach, tkankach, naskórku oraz na sztucznej skórze. Metody te są o wiele droższe, ale przynoszą lepsze (i szybsze) rezultaty. Nie budzą też etycznych wątpliwości.

Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach sukcesywnie wprowadzany jest przez kolejne państwa. Są jednak kraje, w których nadal testuje się kosmetyki w ten sposób, by móc wprowadzić je na rynek np. w Chinach.

Testy w Chinach wykonywane są przez laboratoria rządowe - władze Chin nie akceptują zatwierdzonych przez m.in. UE alternatywnych metod testowania kosmetyków.

Firmy kosmetyczne, które sprzedają swoje produkty na rynku chińskim:

produkują kosmetyki, które spełniają wymagania UE (nie są testowane na zwierzętach), ale by mogły być dopuszczone do obrotu na rynek chiński przechodzą dodatkowe testy;

opracowują odrębne receptury (inne od tych dopuszczonych na rynek UE), a następnie te kosmetyki testowane są na zwierzętach przez władze chińskie.

Żadnej z tych firm nie można wtedy nazwać mianem „cruelty free".

Kosmetyki nietestowane na zwierzętach posiadają zazwyczaj jeden z 3 certyfikatów:

Leaping Bunny,

PETA Cruelty Free,

Animal Friendly Natural Cosmetics.

Kosmetyki, na których opakowaniu znajdziesz takie logo, spełniają najsurowsze normy humanitarne.

Ajeden,

Alkemie,

Amika,

Annabelle Minerals,

Anwen,

Apis,

Bandi,

BasicLab,

Bebio,

Beorganic,

Bielenda,

Body Boom,

Clochee,

Creamy,

Dr. Irena Eris,

Ecocera,

E.l.f. Cosmetics,

Felicea,

GoCranberry,

Hagi Cosmetics,

Hean,

Iossi,

Jusee,

Kryolan,

LaQ,

Lirene,

Make Me Bio,

MIYA,

Ministerstwo Dobrego Mydła,

Mokosh,

Momme,

Mydlarnia Cztery Szpaki,

Mydłostacja,

Nacomi,

Natural Secrets,

Naturativ,

O!Figa,

Only Bio,

Orientana,

Pierre Rene,

Pharmaceris,

Phlov,

Polemika,

Polny warkocz,

Resibo,

Samarité,

Sensum Mare,

Tołpa,

Under Twenty,

Veoli Botanica,

Yope,

Vianek,

Vipera,

Ziaja.

Aesop,

Allverne,

Anastasia Beverly Hills,

Ardell,

bareMinerals,

Barry M,

Becca,

Benton,

Cantu,

Catrice,

COSRX,

Dermacol,

Dermalogica,

Dove,

Dr. Hauschka,

Drunk Elephant,

Essence,

Evolve Organic Beauty,

Farsali,

Garnier,

Glossier,

Gosh,

Heimish,

Herbaria,

Herbs&Hydro,

Holy Snails,

I Heart Revolution,

Ili ola,

Isana,

Isadora,

Jeffree Star Cosmetics,

John Masters Organic,

Kevin Murphy,

Klairs,

Korres,

Lime Crime,

Madara,

Makeup Revolution,

Maria Nila,

Mario Badescu,

Maroccanoil,

MyCeutic,

Nabla,

NANOIL,

Nature Queen,

NCLA,

NIOD,

Noto Expert,

NYX,

Orly,

Paula's Choice,

Pixi Beauty,

Pupa Milano,

Purito,

Rouge Bunny Rouge,

Sol de Janeiro,

The Ordinary,

Timeless,

RMS Beauty,

The Balm,

The Body Shop,

Trilogy,

Tangle Teezer,

Urban Decay,

Weleda,

Zoeva.

Perfumy wegańskie to nowe oblicze perfumiarstwa. Marki idą z duchem czasu i coraz więcej z nich zasila grono wyznającą ideę „cruelty free”. Wszystko za sprawą coraz większej świadomości społeczeństwa. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie perfumami nietestowanymi na zwierzętach, a znalezienie takich to nadal jest niemałe wyzwanie.

Niewiele osób wie, że niektóre składniki perfum np. piżmo, ambra, kastoreum czy cywet są odzwierzęce. Piżmo pozyskiwane jest z gruczołów około odbytniczych piżmowca, cywet z gruczołów około odbytniczych cywety afrykańskiej, kastoreum to wydzielina gruczołów skórnych bobrów, natomiast ambra to wydzielina z kaszalota. W ostatnich latach jednak sukcesywnie zaczęto je zastępować tańszymi, syntetycznymi zamiennikami, które zapachem zbliżone są do oryginału.

Obecnie, aby mieć pewność, że perfumy w 100% nie są testowane na zwierzętach, najlepiej kupować je w sklepach eko. W popularnych perfumeriach także dostaniemy flakony z certyfikatem „cruelty free”, natomiast warto dokładnie studiować składy i zapoznać się z polityką firm. Marki ogólnodostępne, które mają w swojej ofercie takie produkty to m.in. Bohoboco i Pacifica dostępne w sieci Douglas oraz marka Alterra, którą znajdziemy w sieciach Rossmann. Istnieje również wiele niszowym firm, zajmujących się produkcją wegańskich zapachów i które są do kupienia online.

