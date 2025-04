Jesteśmy świadomymi konsumentkami i rozważnie podchodzimy do zakupów, szczególnie tych kosmetycznych. W ostatnim czasie bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, co nakładamy na twarz. Dbamy o odpowiednie składy i przyglądamy się pochodzeniu kosmetyków.

Tym razem postanowiłyśmy wyróżnić marki, które nie testują swoich kosmetyków na zwierzętach. Oczywiście (na szczęście) to tylko ich niewielka część.

Marki, które nie testują kosmetyków na zwierzętach

Już wiele razy pisałyśmy, że uwielbiamy polskie marki kosmetyczne. Dlatego jesteśmy dumne, że w zestawieniu pojawiła się Barwa (kochamy ich olejki do kąpieli i pod prysznic) i Joanna (peelingi o bajecznie owocowych zapachach są mistrzem).

Do tego zacnego grona dołączyła również marka Physical Formula (mają najlepsze kredki do oczu z połyskującymi drobinkami), IsaDora (za ich cienie do powiek oddałybyśmy wszystko), The Balm (jesteśmy do szaleństwa zakochane w ich kremie tonującym) i John Masters Organic (w tym przypadku ciężko wybrać nam jeden ulubiony produkt).

