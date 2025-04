Mowa oczywiście o kosmetykach naturalnych. Wiele z nas uważa, że do tej grupy zalicza się wszystkie te, które nie mają silikonów i parabenów. Nie wszystko jest jednak takie proste.

Obecnie nie ma jeszcze żadnego prawa w Unii Europejskiej, które mówiłoby dokładnie czym są kosmetyki naturalne. We wrześniu 2000 roku, Komitet Ekspertów Produktów Kosmetycznych przy Komitecie Zdrowia Publicznego Rady Europy podał wytyczne co do zasad komponowania kosmetyków naturalnych.

Za kosmetyk naturalny uważać można produkt otrzymany ze składników pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego), uzyskanych przy użyciu metod fizycznych (tłoczenia, destylacji, ekstracji, filtracji, suszenia). Jest to tzw. niskie przetwarzanie materiału roślinnego i ma na celu zachowanie jak największej ilości wartości odżywczych, pielęgnacyjnych a czasem utrwalających. W przypadku komponentów pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanie musi następować bez szkody dla zwierząt.

Kosmetyki naturalne - główne cechy:

Kosmetyk naturalny nie może zawierać w składzie substancji syntetycznych. Wyciągi roślinne, stosowane w recepturach muszą pochodzić z nadzorowanych plantacji, których kontrola rozpoczyna się w momencie przygotowania gleby. Zanim zostanie założona plantacja ekologiczna, przez okres 3 kolejnych lat sprawdzany jest skład chemiczny gleby, na której rośliny mają rosnąć. Oprócz ziemi bada się wodę deszczową i tę, która używana jest do podlewania upraw, pod kątem stopnia i rodzaju zanieczyszczeń występujących w wodzie. Niedozwolone jest także stosowanie konwencjonalnych środków ochrony roślin i nawozów. Dopuszcza się używanie wyłącznie takich, które znajdują się na listach dozwolonych i certyfikowanych środków.

Ważny jest również proces produkcyjny, który powinien być przeprowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Kosmetyk naturalny powinien być zapakowany ekologicznie, bez wielowarstwowego opakowania, koniecznie szybko degradowalnego.

Kosmetyki naturalne - dlaczego warto ich używać?

Kosmetyki eko i bio muszą posiadać certyfikat potwierdzający autentyczność ich ekologicznego składu. Wydają go np:

ECOCERT - francuska organizacja kontroli i akredytacji produktów organicznych i ekologicznych, uznawana w ponad 80 krajach na całym świecie,

BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen) - Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu i Firm Handlowych, wydający certyfikaty ekologiczne lekom, żywności i kosmetykom,

SOIL ASSOCIATION - angielska organizacja certyfikująca ekologiczną żywność, rolnictwo i kosmetyki,

AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) - Włoskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego.Zdobycie takiego certyfikatu wcale nie jest łatwe. Żeby móc produkować kosmetyki naturalne trzeba zmienić całą linię produkcyjną. Kremy ekologiczne nie mogą stykać się z tymi tradycyjnymi, a do czyszczenia i dezynfekcji wszelkich urządzeń produkujących te kosmetyki muszą być stosowane tylko detergenty ze znaczkiem eko.

Naturalne kosmetyki - jak je rozpoznać?

