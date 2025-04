Zimą większość z nas wybiera mocno nawilżające i ciepło pachnące kosmetyki, dlatego na naszej liście pojawił się m.in. świetnie nawilżający krem do rąk i balsam do ciała o zapachu wanilii. W zimowym makijażu stawiamy na minimalizm - wszystko co jest nam potrzebne do jego wykonania znajduje się w uroczej kasetce od marki PUPA. Nie mogłyśmy oprzeć się również pięknemu różowi do policzków - ma wytłaczane gwiazdki!

Naszym zimowym must have jest także kasetka cieni do powiek od kultowej marki Urban Decay, która wreszcie pojawiła się w Polsce. Na paznokciach króluje brokatowy blask - do wyboru kolorowy lub śnieżnosrebrny.

