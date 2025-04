Zimowa pielęgnacja powinna wyglądać zupełnie inaczej niż w okresie letnim, wiosennym czy jesiennym. W tym czasie powinnyście zwrócić uwagę na regenerację, nawilżenie i odżywienie skóry. Wbrew pozorom nie mamy tutaj na myśli jedynie twarzy. Ciało również wymaga specjalnego wsparcia.

Jakie kosmetyki powinny się znaleźć w zimowej kosmetyczce?

Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie 11 kosmetyków, które powinny się znaleźć w zimowej kosmetyczce. Na naszej liście znajdziecie m.in. różany olejek do mycia twarzy, który działa jak tradycyjny żel, ale jest dużo łagodniejszy, a po jego zastosowaniu nie pojawia się uczucie ściągnięcia.

W galerii znajdziecie również olejki do mycia ciała (marki Barwa i Dove) niestety nie byłyśmy w stanie zdecydować, który bardziej lubimy. Nie mogłyśmy również zapomnieć o odżywczym kremie do rąk. W tym sezonie stawiamy na kosmetyk australijskiej marki Milk & Co. Zapewnia skórze jedwabistą miękkość, w kremie znajdziecie masło shea, niezwykły składnik, który głęboko nawilża, a także sprzyja gojeniu i odnowie skóry. A do tego bajecznie pachnie.

Jak wybrać idealne serum na zimę?

Nie mogłyśmy również zapomnieć o uwodzicielskim zapachu, który... kojarzy nam się ze słonecznym latem, za którym bardzo tęsknimy. To oczywiście Orchid Soleil od Toma Forda. Zapach odzwierciedla pokusę, której nie da się oprzeć. W nucie głowy łączy intensywne połączenie tuberozy, cyprysu z zaczarowywanymi nutami pieprzu i Clementine. Bukiet serca dopełnia połączenie uwodzicielskich kwiatów letnich. Nuta podstawy ukazuje wanilię, kasztan, paczulę, kaszmir i piżmo.

