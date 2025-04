Na sklepowych półkach coraz więcej wiosennych nowości! Te wszystkie urocze kosmetyki pozwalają nam przetrwać trudny okres oczekiwania na pierwsze, cieplejsze dni.

Spośród wszystkich wybrałyśmy 10 tych najciekawszych. Okazuje się, że nadchodząca wiosna to nadal świetlista cera i usta w koralowo-różowych odcieniach. Są trzy perełki, którym wróżymy zawrotną karierę.

Po pierwsze szminki do ust od marki Clinique, które wyglądem przypominają kredki do rysowania, dobrze znane wszystkim z przedszkola. Po drugie pomysłowy, czterokolorowy eyeliner od Clarins, który do złudzenia wygląda jak długopis (z przełącznikami na górze). Po trzecie lakier do paznokci od Givenchy w limitowanym odcieniu przeźroczystego i świetlistego fioletu. Kolor staje się intensywniejszy z każdą nałożoną warstwą. Lakier można również nakładać jako top coat na ulubione odcienie, aby nadać im nowego wymiaru i jeszcze większego połysku. WOW!

