W tym miesiącu znajdziecie tutaj wszystko... Pojawiło się kilka kosmetyków do pielęgnacji, coś do makijażu i nawet coś do pielęgnacji włosów. Jesteście ciekawe wszystkich moich propozycji? Koniecznie zajrzyjcie do galerii!

Reklama

Popularna marka stworzyła podkład, który jest odpowiedni do każdej skóry. Znajdziecie go w każdej drogerii!

Kosmetyki, które warto wypróbować w sierpniu

Tym razem zacznę od nawilżająco-ochronnego mlecznego olejku do włosów Nuxe. To cudowny eliksir chroniący włosy i skórę głowy przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych – słońce, chlor i sól. Jednocześnie odbudowujący włosy i upiększający je.

Chyba już doskonale wiecie, że jestem ogromną fanką wszystkich maseczek w płachcie. Obecnie moim małym uzależnieniem są produkty od Skin79. Na ogromną uwagę zasługuje Fresh Garden Mask Snail. Jest wykonana z czystej bawełny i zawiera filtrat ze ślimaka. Działa nawilżająco, odmładzająco, zapobiega starzeniu się skóry i znacznie przyspiesza jej regenerację.

Barwa to polska marka, którą od zawsze darzyłam szczególnym sentymentem. A ostatnio cały czas mnie zaskakuje i to zaskakuje bardzo pozytywnie. Moim ostatnim odkryciem są żele do mycia twarzy z linii Barwa Hipoalergiczna. Normalizujący jest wprost stworzony dla mojej skóry!

Reklama

Najmodniejsze perfumy na jesień 2017