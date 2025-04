Chyba nie istnieje na świecie kobieta, która nie ucieszy się z kosmetycznego prezentu. Szczególnie, jeśli będzie to dobrze dopasowana paleta do makijażu, ulubione perfumy albo świąteczny zestaw miniaturek, które są świetną okazją do przetestowania nowych produktów lub zapoznania się z nową kosmetyczną marką.

Zdarza się, że kosmetyki to też wyjście awaryjne - jeśli nie mamy innego, konkretnego pomysłu (albo nie znamy zbyt dobrze obdarowywanej osoby) kupno zestawu błyszczyków albo modnych gadżetów do pielęgnacji to często najlepsze wyjście.

Jak wybrać kosmetyczny prezent?

Aby wybrać kosmetyczny ideał, odpowiedz sobie na pytanie, co lubi i jaka jest obdarowywana osoba. Brzmi banalnie, ale tylko w ten sposób ustrzeżesz się przed nietrafionym prezentem lub kupieniem czegokolwiek.

Jeśli wiesz, że kocha makijaż, z pewnością ucieszy się z ogromnej palety po brzegi wypełnionej kolorami. Jeśli wiesz, że większą uwagę przykłada do pielęgnacji, ucieszy ją zestaw kosmetyków do twarzy. Może zestaw od polskiej marki, której do tej pory nie znała, będzie strzałem w 10?

Gdzie kupić kosmetyki na prezent?

W okresie przedświątecznym na drogeryjnych i perfumeryjnych półkach znajdziesz całe mnóstwo limitowanych, przygotowanych specjalnie na tę okazję kolekcji oraz gotowych zestawów kosmetycznych różnych marek. Pierwsze propozycje już zdążyły trafić do sklepów stacjonarnych m.in. drogerii Rossmann, Superpharm czy Hebe.

W internetowych sklepach perfumerii Sephora i Douglas pojawiły się kalendarze adwentowe i kilka pierwszych palet cieni do powiek i zestawów do makijażu. A to wszystko w pięknych, świątecznych opakowaniach!

Ceny zestawów zaczynają się od kilkunastu a kończą nawet na kilkuset złotych. Za paletę cieni trzeba zapłacić około 100-150 złotych, za perfumy z limitowanego wydania od 300 do 500 złotych.

W naszym zestawieniu znajdziesz 25 kosmetyków na prezent, które sprawdzą się pod choinką. Gotowa na zakupy?

