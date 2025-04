To śmieszne, ale ja już myślę o Bożym Narodzeniu. To chyba przez moją ogromną niechęć do jesieni i zimy... Mimo wszystko staram się znaleźć jakieś plusy tego okresu, a święta są bez wątpienia jednym (a prawdę mówiąc jedynym) z nich. Dlatego w moim zestawieniu na listopad już czuć zapach choinki i piernika.

Kosmetyczna lista zakupów na listopad

Kosmetyczne hity listopada

W tym miesiącu spotkała mnie jedna z najmilszych sytuacji, od kiedy pracuję w serwisie Polki.pl. W połowie miesiąca dostałam maila od Pani Wiktorii, która jest pr-owcem marki Luksja. Napisała w nim, że z jednego z moich tekstów dowiedziała się, że ciężko znoszę jesień, a ten czas, pomagają mi przetrwać gorące kąpiele. Dzięki tej cudownej kobiecie jestem szczęśliwszym człowiekiem. Dlaczego? Po pierwsze mam niezły zapas produktów do kąpieli. Po drugie, odkryłam kolejny świetny kosmetyk, który jednocześnie myje i nawilża, a do tego jest w przystępnej cenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję!

Te kosmetyki pozwolą wam przetrwać jesień!

Czy znacie wegańską linię kosmetyków do marki Clarena? Ja ostatnio miałam okazję przetestować krem z szafranem, który opóźnia procesy starzenia się skóry. Jakie są moje wrażenia? Kosmetyk ma delikatny zapach, który się nie narzuca, ale jest bardzo wyraźnie wyczuwalny. Bogata konsystencja wtapia się w skórę i pozostawia ją nieskazitelnie gładką. I teraz najważniejsza rzecz. Co ten produkt wyróżnia spośród innych kremów? Jest ważny tylko 40 dni (!) i trzeba go trzymać w lodówce.

Kosmetyczny must-have na jesień 2016!

1. Tonizujący żel pod prysznic Elancyl, cena, ok. 89 zł; 2. Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro, cena, ok. 9,99 zł; 3. Szampon nawilżający do włosów suchych HYDRATE-ME.WASH Kevin Murphy, cena, ok. 105 zł; 4. Wegańskie krem do twarzy z szafranem Clarena, cena, ok. 189 zł

Jak się trzymają wasze włosy w okresie jesienno-zimowym? Moje niestety tak sobie! Dlatego bez wytchnienia testuje wszystkie nawilżające szampony, maski i odżywki. Przy tej okazji na nowo zakochałam się w marce Kevin Murphy. Wiem, że te kosmetyki są bardzo drogie, ale dobry szampon do włosów to podstawa codziennej pielęgnacji.

Jak prawidłowo myć włosy?

Jestem zakochana we wszystkich kosmetycznych kalendarzach adwentowych. Z tych czekoladowych już dawno wyrosłam, ale znalazłam teraz alternatywę, która jest odpowiednia dla kobiet w moim wieku. Przysięgam, że z wypiekami na twarzy czekam na dzień, gdy będę mogła otworzyć pierwsze okienko i sprawdzić co się w nim kryje.

Inny kosmetyk na każdy dzień tygodnia? Te kalendarze to hit!

5. Zestaw adwentowy Nuxe, cena, ok. 169 zł; 6. Lakier do paznokci (110 - Gatsby) Marc Jacobs, cena, ok. 98 zł; 7. Krem punktowy o silnym działaniu Arbonne, cena, ok. 115 zł

Znalazłam najładniejszy lakier do paznokci na świecie. Opakowanie tego nie zdradza, ale na paznokciach ma kolor różowego złota. Jednak nie może być idealnie - ma też kilka wad. Po pierwsze ciężko się go nakłada, wszystko przez dość duży pędzelek. Po drugie, krótko się trzyma ok. 2-3 dni, a jak na lakier za 98 zł to słaby wynik.

Kosmetyki w kolorze różowego złota

Mam 30 lat, ale pryszcze nadal są moją zmorą. Pojawiają się z zaskoczenia, najczęściej przez jakimś ważnym wyjściem lub randką. Zresztą co ja będę wam mówiła, też to pewnie znacie! Nie ma metody, która usunie je w kilka sekund, ale ciałkiem nieźle radzi sobie z nimi żel punktowy marki Arbonne. Jest piekielnie drogi, ale czego się nie robi, aby pozbyć się niechcianych wyprysków.

Drobna niedoskonałość? Ten kosmetyki wybawi cię z opresji!