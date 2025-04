Musimy przyznać, że ciężko nas zaskoczyć, ale czasem zdarzają się kosmetyczne perełki, które wywołują na naszej twarzy delikatny rumieniec. Tak było z olejkiem z drobinkami i mgiełką do twarzy, którą mamy zawsze w torebce.

Jakich kosmetyków używamy latem?

Do tego zestawiania wybrałyśmy kosmetyki, których używamy na co dzień i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby ich zabraknąć w naszych kosmetyczkach.

Listę otwiera nowy podkład marki Benefit, który zapewnia naturalne wykończenie bez efektu maski. Ma lekką konsystencję, wyrównuje koloryt skóry i maskuje niedoskonałości. Zapewnia krycie do delikatnego do średniego, więc jest idealny na lato.

Lata nie przetrwałybyśmy bez antyoksydacyjnej mgiełki do twarzy marki Sesderma. To rewelacyjny kosmetyk dedykowany do każdego typu cery. Niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników. Mgiełka zapobiega pojawianiu się uszkodzeń naskórka, oparzeń słonecznych, zmarszczek oraz przebarwień. Zalecana jest aplikacja mgiełki przed ekspozycją na słońce oraz w trakcie i po opalaniu. Dzięki niezwykle lekkiej konsystencji nie obciąża skóry. Przyjemny zapach i bezbarwna, przezroczysta forma zapewniają przyjemność ze stosowania preparatu.

