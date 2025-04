Nareszcie! Jest szansa, że słońce zostanie z nami już na dobre. Przyznajemy, że nie mogłyśmy się tego doczekać nie tylko z tego powodu, że zwyczajnie tęsknimy już za latem, ale również dlaczego, że wreszcie będziemy mogły testować wszelkie letnie nowości!

Reklama

Nontouring - najnowsza metoda konturowania twarzy

Tego lata najważniejsze jest rozświetlenie. Tu bez zaskoczenia - to trend, który jest z nami już od dobrych kilku sezonów. Teraz kupujemy całe paletki do rozświetlania, najlepiej w kilku ciepłych i zimnych odcieniach, które wedle nastroju dopasowujemy do makijażu. Kolejnym letnim trendem jest metaliczny połysk - jesteśmy zachwycone przede wszystkim eyelinerami marki Golden Rose. Występują w kilkunastu kolorach i do tego dają naprawdę metaliczny efekt.

Kosmetyki, na które warto wydać wszystkie pieniądze

Reklama

Co jeszcze trafi na drogeryjne półki? Bajkowe róże w retro opakowaniach, palety cieni do powiek w pastelowych kolorach, naklejki do paznokci w wakacyjne wzory i matowe błyszczyki stworzone przez Marcelinę Zawadzką dla marki Bell. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej gorących nowości!