Znalezienie zestawu kosmetyków do pielęgnacji i makijażu, który zaspokaja wszystkie potrzeby skóry to bardzo trudne zadanie. Bardzo często produkty kompletujemy przez całe życie, a i tak nie jest tak, jak byśmy chciały. Jednak im więcej balsamów, mleczek do ciała, kremów, maskar, ceni czy podkładów poznamy tym łatwiej, będzie wybrać te najlepsze.

Dzisiaj przygotowałyśmy zestawienie kosmetyków, które skradły nasze serca. Większość z nich to nowości, ale znalazło się również kilka, które kojarzycie i zapewne dobrze znacie.

Kosmetyki, które ułatwią życie każdej kobiecie

Kosmetyki, które skradły nasze serca

Na liście znalazł się m.in. Sun Protection Spray marki Balmain. Chroni włosy przed promieniowaniem słonecznym, dzięki zawartości filtrów UVA i UVB, a dzięki olejkowi arganowemu dogłębnie odżywia. Dodatkowo aminokwasy jedwabiu wygładzają włosy, nadając im blask, a także ułatwiają rozczesywanie.

Kosmetyki chroniące włosy przed działaniem słońca

Nasze uznanie zdobyło również połączenie cienia i eyelinera Rimmel. Z jednej strony kosmetyku znajduje się cień w kredce. Jego kremowa, mocno napigmentowana formuła sprawia, że kolor się nie rozmazuje i jest trwały. Z drugiej strony znajduje się eyeliner, dzięki któremu oko będzie precyzyjnie podkreślone. Idealnie sprawdzi się w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Te produkty zrewolucjonizują wasz codzienny makijaż

Ciekawym rozwiązaniem jest również balsam do ciała w sprayu marki Vaseline. Ma bardzo lekką konsystencję, jest łatwy w aplikacji, znakomicie nawilża i błyskawicznie się wchłania. Jest dostępny w 3 wersjach zapachowych.

