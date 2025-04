Latem używamy innych kosmetyków niż podczas pozostałych pór roku. W tym czasie zwracamy szczególną uwagę na ochronę przeciwsłoneczną i rezygnujemy z ciężkiego makijażu. Zamieniamy go na lekki make-up, który dodaje naszej skórze blasku.

Kosmetyczny niezbędnik na lato 2016

W naszym zestawieniu znajdziecie kosmetyki, które warto mieć latem pod ręką. Oczywiście chodzi nam jedynie o rodzaj, nie przywiązujcie specjalnej uwagi do konkretnych produktów. W galerii znalazły się rzeczy, które my lubimy i możemy wam polecić, ale oczywiście możecie skomponować własny niezbędnik.

Na pierwszym miejscu stawiamy ochronę przeciwsłoneczną. Zazwyczaj używamy kosmetyków SPF 50. Wiemy, że trochę przesadzamy, ale mamy nadzieje, że efekty zobaczymy za kilka lat. Liczymy na mniejsze zmarszczki i przebarwienia! Oczywiście nie zapominamy również o bardzo delikatnej okolicy ust. Latem klasyczny balsam zamieniamy na pomadkę ochronną z filtrem.

Najlepsze przyspieszacze opalania!

W torebce mamy zawsze wodę termalną, która daje nam ukojenie w czasie gorących dni. Zaś doskonałą alternatywą dla klasycznych perfum jest lżejsza mgiełka do ciała. Ma delikatny zapach i nie zawiera alkoholu, ale przez to jest niestety mniej trwała.

Letni makijaż powinien być lekki i świetlisty! Krem BB, rozświetlacz, który będzie pełnił jednocześnie funkcję różu, wodoodporny tusz do rzęs i połyskujący błyszczyk do ust to kosmetyki, które zawsze mamy w zasięgu ręki. Co jeszcze znalazło się w naszym letnim niezbędniku? Zajrzyjcie do naszej galerii!

