Olejek do twarzy i ciała SPF 6 Sublime Tan Eisenberg, cena 239 zł

Podkręcający tusz do rzęs Benefit, cena 119 zł

Lakier do paznokci Michael Kors, cena 99 zł

Suchy olejek z drobinkami do ciała Nuxe, cena 159 zł

Cienie do powiek Artdeco, cena 39 zł

Pomadka do ust Kiss&Blush YSL, cena 145 zł

Błyszczyk do ust Bell, cena 14 zł

Puder brązujący do twarzy i ciała Terracotta Terra Tropica Guerlain, cena 289 zł

Balsam do ust Clinique, cena 75 zł

Cienie do oczu Surf & Sand Bobbi Brown, cena 355 zł

Rozświetlacz do policzków i ust Benefit, cena 119 zł

13 z 16

Eyeliner Make Up For Ever, cena 99 zł